Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 20 giugno

Portogallo Marocco/ Streaming video e diretta tv Mondiali 2018 : probabili formazioni - orario - risultato live : diretta Portogallo Marocco, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata del gruppo B ai Mondiali 2018, rischiano i nordafricani(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 04:28:00 GMT)

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A-B - orari tv delle partite in programma (oggi 20 giugno) : Calendario Mondiali 2018: gli orari tv delle partite di mercoledi 20 giugno. Si torna in campo con i Gironi A e B: ecco le big Uruguay, Portogallo e Spagna.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:22:00 GMT)

Mondiali 2018 : i gironi e le classifiche : Aggiornate ad oggi, mercoledì 20 giugno The post Mondiali 2018: i gironi e le classifiche appeared first on Il Post.

Video/ Colombia Giappone (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Colombia Giappone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per i Mondiali 2018. Vittoria a sorpresa per gli asiatici, espulso Carlos Sanchez(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:04:00 GMT)

Video/ Polonia Senegal (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Polonia Senegal (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo H. I Leoni della Teranga sorprendono e battono la naziona dell'Est Europa(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:02:00 GMT)

Nazionale - Mancini : "Che sofferenza questi Mondiali 2018 da spettatori" : Il commissario tecnico azzurro parla della rassegna iridata , e non solo, a margine dell'inaugurazione a Matera della mostra dei 120 anni della Figc

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Mondiali Russia 2018 - il pronostico di Mancini : indicazioni anche sul talento Golovin : Il Mondiale regala spettacolo e per l’Italia sono alte le recriminazioni, adesso è nato un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina. Interessanti dichiarazioni del Ct intervenuto a Matera per l’inaugurazione della mostra sui 120 anni della Figc: “Mondiale da spettatori? È una sofferenza per noi, tutte le persone che sono qui credo non abbiano mai visto l’Italia fuori dai Mondiali. Quindi, non si sta benissimo. Allo ...

Mondiali 2018 : Schweinsteiger ironizza sull'Italia dandola come favorita. A rispondergli ci pensa Materazzi : Italia e Olanda sono due big del calcio mondiale a non essersi qualificate per la fase finale del campionato del mondo. Per l'Italia si tratta addirittura di uno smacco, un fallimento che non si ...

Mondiali Russia 2018 : Russia agli ottavi - Egitto quasi fuori. Sorprese Giappone e Senegal : Russia agli ottavi- I padroni di casa della Russia sono i primi qualificati agli ottavi di finale del Mondiale 2018. Secco 3-1 all’Egitto e 6 punti in classifica. Per gli egiziani non basta il gol di Salah. Per gli uomini di Cuper servirà un miracolo. Qualora l’Uruguay domani dovesse conquistare almeno un punto, l’Egitto sarà […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Russia agli ottavi, Egitto quasi fuori. Sorprese Giappone e ...

PAGELLE / Russia Egitto (3-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone A) : PAGELLE Russia Egitto 3-1: tutti i voti della partita dei Mondiali 2018. I padroni di casa battono anche i Faraoni, e archiviano di fatto la qualificazione agli ottavi di finale del torneo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:40:00 GMT)

VIDEO Russia-Egitto 3-1 - highlights Mondiali 2018 : Salah segna solo su rigore - padroni di casa avanti tutta : La Russia ha schiantato l’Egitto nella prima partita della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio: i padroni di casa hanno battuto i ragazzi di Cuper con un netto 3-1. Andiamo a rivivere quanto accaduto nel match di questa sera. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cheryshev aggancia Cristiano Ronaldo al comando con 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Russia-Egitto 3-1 - Mondiali 2018 : Salah può poco contro il furore dei padroni di casa : La Russia non delude il suo pubblico: i padroni di casa schiantano l’Egitto per 3-1 nella prima gara della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2018 e prenotano un posto agli ottavi, mentre la compagine nordafricana vede l’eliminazione. La sfida di domani tra Uruguay ed Arabia Saudita potrebbe dare il beneficio dell’aritmetica per questi primi due verdetti della rassegna. Primo tempo assolutamente ...