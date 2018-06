Mondiali 2018 | i tifosi del Senegal puliscono gli spalti a fine partita

Pagelle/ Portogallo Marocco : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B - primo tempo) : Pagelle Portogallo Marocco: i voti della partita, con i migliori e i peggiori visti in campo oggi alla Luzhniki Arena di Mosca, per il girone B dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:56:00 GMT)

PRONOSTICI Mondiali 2018 / Scommesse e quote gruppi A-B : Furie rosse favorite (20 giugno) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano mercoledì 20 giugno, seconda giornata dei gruppi A e B. In campo troviamo Uruguay, Spagna e Portogallo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Hierro : “dimenticare il Portogallo” : “Dobbiamo dimenticare l’esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. Non possiamo vincere su quello che abbiamo fatto, malgrado la buona prestazione. L’Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite”. Fernando Hierro presenta così la partita della Spagna ...

Mondiali Russia 2018 - è già record di autogol : eguagliato il primato di Brasile 2014 : Il Mondiale di Russia è già entrato nella storia, ma lo ha fatto dalla porta sbagliata. L'edizione del 2018 ha già fatto registrare un record: quello legato al numero di autoreti. Sono già cinque, e ...

Mondiali 2018 in streaming : come vedere tutte le partite in diretta (gratis e legalmente) : Il mondiale è in chiaro è una piccola grande goduria per i tanti appassionati di calcio che non vedono l'ora di gustare un mese di grande calcio in diretta.

Marocco-Portogallo 0-1. Cristiano Ronaldo segna il quarto gol in due partite dei Mondiali 2018 : La tripletta all'esordio, il quarto gol, in Marocco-Portogallo, dopo soli 4 minuti. Cristiano Ronaldo sta riscrivendo la storia dei campionati mondiali. Il capitano portoghese ha messo a segno il gol del vantaggio nella seconda gara del girone B. Stando alle statistiche, Ronaldo ha segnato 4 gol in 94 minuti, ovvero una rete ogni 23 minuti. ??? ?????? | ?4 | ???????? 1 × 0 ?????? | ??? ??? ???????? ??????? FULL HD ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo allunga in testa con 4 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Mondiali 2018 : Uruguay-Arabia Saudita in TV e in streaming : Se vince, l'Uruguay si qualifica con la Russia agli ottavi di finale The post Mondiali 2018: Uruguay-Arabia Saudita in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Portogallo-Marocco 0-0 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Portogallo-Marocco, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali 2018 - dove vedere le partite di oggi in tv e in streaming : Grande calcio oggi a Russia 2018. Alle 14 si inizia con Portogallo-Marocco, poi alle 17 spazio a Uruguay e Arabia Saudita; infine alle 20 Iran-Spagna.

Mondiali 2018 - ragazza russa molestata : accerchiata dai tifosi brasiliani : 'Il sessismo e la misoginia non sono mai accettabili, ancora meno durante un evento, come la Coppa del Mondo, che promuove l'integrazione e la pace tra popoli e culture di tutto il mondo', si legge ...