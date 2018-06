Mondiale 2018 | scatta l' allarme in Russia | esaurite le scorte di birra

Mondiale 2018 : guizzo al 4' di Ronaldo e lusitiani in vetta girone B - Portogallo-Marocco 1-0 : Il Portogallo si porta in vetta al girone B, in funzione della vittoria ottenuta oggi nel match delle ore 14 di Russia 2018. E' bastato un guizzo al 4 minuto del primo tempo del solito CR7 e il ...

Mondiale 2018 - il Portogallo batte 1-0 il Marocco : ci pensa il solito CR7 : Il Portogallo di Fernando Santos riesce a vincere, con non poca fatica, per 1-0 contro l'ostico Marocco diretto dal francese Renard. Ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa al ...

Mondiale 2018 : la programmazione Mediaset dal 20 al 24 giugno : La programmazione Mediaset dedicati al Mondiale 2018 da mercoledì 20 a domenica 24 giugno: ecco tutti gli appuntamenti previsti Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo della competizione con la seconda tornata della fase a gironi che potrebbe risultare decisiva per il passaggio di alcune squadre per il passaggio del turno. Il Campionato Mondiale di Calcio quest’anno è visibile a costo zero sulle reti Mediaset. Ecco tutti gli appuntamenti ...

Mondiale 2018 - il capocanonniere ha un solo nome : autorete : Il Mondiale di calcio che si sta disputando in Russia non sta deludendo le aspettative visto che nelle 17 partite disputate fino a questo momento sono stati 42 i gol segnati. Qualche nazionale quotata ...

Russia 2018 : Mondiale finito per il portiere della Tunisia : Mondiale finito per Mouez Hassen, portiere della Tunisia, infortunatosi alla spalla sinistra nei primi minuti della partita di ieri sera, persa per 2-1 contro l’Inghilterra. Il giocatore, riferisce il team, ha riportato la dislocazione dell’articolazione. Hassen si era scontrato con Jesse Lingard al 5′ del match giocato a Volgograd. Ma era rimasto in campo fino al 15′, riuscendo anche a compiere un intervento miracoloso ...

Le profezie del gatto Achille : il felino che azzecca le previsioni sul Mondiale di Russia 2018 - Ultime Notizie Flash : Achille, il gatto delle profezie, sta conquistando proprio tutti! Il felino non sbaglia nessun pronostico sulle partite del Mondiale di Russia 2018

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 19 giugno 2018 : Video e highlights della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dei Mondiali di Russia 2018: ecco i goal più belli e i momenti da rivedere Prosegue la fase a gironi del Mondiale di Russia 2018. Dopo le partite del Gruppo H e A che sono scese in campo nella giornata di ieri, riviviamo insieme i momenti più emozionanti con i Video e gli highlights delle gara di martedì 19 giugno 2018. Mondiali Calcio 2018: le partite di martedì 19 giugno La giornata ...

Pronostico Danimarca-Australia Mondiale 21-06-2018 : Al via la seconda giornata del gruppo C, raggruppamento in cui militano Francia, Perù, Danimarca e Australia. E saranno proprio queste due formazioni a scendere in campo giovedì 21 giugno alle ore 14:00 e a sfidarsi per il ricco piatto del secondo posto nel girone, ovvero per l’accesso agli ottavi di finale. Come arrivano Danimarca e Australia? I danesi sono reduci da un’importante vittoria nella prima giornata contro il ...

Jessica Tozzi/ Chi è? Uno dei volti più in vista del Mondiale 2018 - ecco perchè... (Buongiorno Mosca) : Jessica Tozzi, la ragazza è uno dei volti più in vista del momento per quanto riguarda i Mondiali 2018 che vanno in onda in esclusiva sulle reti Mediaset. (Buongiorno Mosca) (Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:44:00 GMT)

Russia 2018 : Mondiale finito per il portiere della Tunisia : Mondiale finito per Mouez Hassen, portiere della Tunisia, infortunatosi alla spalla sinistra nei primi minuti della partita di ieri sera, persa per 2-1 contro l’Inghilterra. Il giocatore, riferisce il team, ha riportato la dislocazione dell’articolazione. Hassen si era scontrato con Jesse Lingard al 5′ del match giocato a Volgograd. Ma era rimasto in campo fino al 15′, riuscendo anche a compiere un intervento miracoloso ...

Il Mondiale di Russia 2018 si fa hot! Bacio lesbo fra due tifose : la ‘toccatina’ finale fa impazzire la folla [VIDEO] : Russia 2018 si fa hot! Due tifose si concedono alla passione in mezzo alla folla: il video diventa subito virale Saremo anche in Russia, ma le sexy tifose presenti ai Mondiali sanno come alzare la temperatura! Due tifose, a giudicare dalle magliette tifose rispettivamente di Russia e Messico, si sono abbandonate alla passione baciandosi appassionatamente in mezzo alla folla. Al termine del video scappa anche una toccatina hot! Anche questo è ...

Russia 2018 - un Mondiale capovolto dai tecnici operai : Il Maestro, il soprannome di Tabarez, adesso per meriti calcistici, ma originariamente proprio perché faceva il maestro di scuola elementare, ha commosso il mondo intero, con la sua esultanza capace ...

Mondiale 2018 - come vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming : Mondiali di Russia 2018: anche oggi, martedì 19 giugno, sarà una giornata ricca di calcio. Primo calcio d'inizio alle ore 14 con la sfida...

Gioca anche tu il Mondiale 2018! : La Coppa del Mondo prosegue senza sosta e di pari passo la Sfida Mondiale . Domani si va di Under/Over con una schedina 'relativamente facile' per recuperare posizioni in classifica e soprattutto per non farsi ...