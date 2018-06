moderni | ma non troppo in arabia saudita il cirque du soleil scatena il

Stoccata di Calenda a Raggi su Roma : «Non si modernizza con capre e giraffe» : Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, torna ad attaccare Virginia Raggi. «Io sindaco? No. Ho già smentito all'epoca, non ho fatto il Tavolo per Roma per...

Sola e non obbediente. La tradizione è nella Tiara e nel velo ma le formule sono quelle della modernità : I segnali che un cambiamento potente stesse per accadere, si sono avvertiti già dalle prime luci del mattino, quando una folla festante ha cominciato ad invadere le stradine di Windsor. Sui marciapiedi, accuratamente transennati e monitorati da centinaia di poliziotti armati fino ai denti, si sono raccolti visitatori di ogni genere, nazionalità ed età. "Siamo qui per Meghan, siamo la sua squadra", dicono sorridenti un gruppo ...