Tribunale di Milano - il pg chiede che Fabrizio Corona torni in carcere : ''Ha diffamato le toghe'' : L'ex fotografo dei vip nei giorni scorsi se l'era presa con il pg e con il sostituto pg usando frasi come: "Non ha capito un c....'.

Milano - una neonata di sette mesi muore soffocata da un tappo : Milano, una neonata di sette mesi muore soffocata da un tappo

Lorena Antoniazzi - nuova Boutique a Milano. New Opening in via della Spiga - seguita da una serata evento dedicata al festeggiamento del ... : UMWEB, Da diverse stagioni, Lorena Antoniazzi segna, ogni anno, una tappa importante nella crescita e nello sviluppo dei suoi flagshipstore, totalmente dedicati al suo "mondo in cashemire". Al numero ...

A Milano - una cena per celebrare i 50 de L’Uomo Vogue e il suo ritorno : Si è svolto negli spazi storici del Salumaio di Montenapoleone, l’evento di celebrazione del 50esimo anniversario de L’Uomo Vogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasione L’Uomo Vogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di ...

Un premio Nobel e una Fields medal per i 20 anni di Milano-Bicocca : Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università di Milano-Bicocca con due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...

Riesplode la battaglia dei bus low cost. FlixBus - parte una linea Milano-Andora : Dopo lo Spezzino e il Tigullio, la battaglia dei pullman carichi di turisti “low cost” si accende ad Alassio, che annuncia una tassa

Processo Maroni - ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano : A due anni e mezzo dalla prima udienza – il 30 novembre 2015 – i giudici della IV sezione penale del Tribunale sono riusciti a emettere la sentenza per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni. L’esponente leghista, già segretario federale, è stato condannato a un ann e a 450 euro di multa. L’ex ministro è stato condannato per un solo capo di imputazione con pena sospesa. L’accusa: “Pressioni per ...

Motorizzazione Tapparelle a Milano : una tendenza in crescita nel 2018 : Abitazioni sempre più moderne ed ottimizzate. Case domotiche. Immobili dove si programma l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di riscaldamento anche

Ha il diabete - cacciata da scuola/ Milano - una ragazza del Liceo Brera allontanata per 12 giorni e dalla gita : Ha il diabete, cacciata da scuola: Milano, una ragazza del Liceo Brera è stata allontanata per dodici giorni e dalla gita scolastica. Ora tutto passa nelle mani di un avvocato.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:57:00 GMT)

La scaletta di Elisa a Milano incanta Piazza Duomo tra Luce e Una poesia anche per te (video) : La musica di Elisa a Milano per una serata completamente dedicata alla musica italiana. Dopo il rilascio di Will We Be strangers e un lungo tour internazionale, l'artista di Monfalcone è tornata sul grande palco di Piazza Duomo per portare la poesia della sua voce e tre dei brani più significativi del suo repertorio, scelti tra un patrimonio sterminato per la serata speciale dedicata all'evento dell'emittente radiofonica diretta da Mario ...

Spara in strada a Milano : in casa pure un mitra e una balestra : Paura a Milano dove l'altra notte un uomo di 46 anni ha imbacciato un'arma e ha Sparato 4 colpi in strada, spaventando gli abitanti di via Pomposa, in zona Corvetto, per poi fuggire all'arrivo dei carabinieri subito accorsi. Poi, mentre i militari cercavano di reperire informazioni su di lui, ha chiamato il 112 per segnalare la propria presenza in una via vicina, probabilmente con l'intenzione di consegnarsi. "Ho Sparato io", avrebbe confessato. ...

Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano - una grande festa per i 25 anni di carriera : info e biglietti : Una grande festa per i 25 anni di carriera: Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano, in programma il prossimo ottobre! Attraverso un post su Instagram, il rapper ha annunciato una grande festa della durata di ben cinque giorni, in occasione dei suoi primi 25 anni di carriera. Dopo aver congedato Fedez e il progetto Comunisti col Rolex, J-Ax riprende la carriera da solista, così come farà Fedez, con una tranche di concerti al Fabrique di ...

Red Bull Murone si prepara a dare spettacolo. A Milano una grande festa dello sport : ... garantita la presenza dei ragazzi del gruppo Pallavolisti Brutti , la social community che raggiunge oltre 150.000 follower e che ogni giorno riesce, con grande ironia, a mettere l'accento sul mondo ...

OnDance - il tango di Bolle in galleria a Milano : migliaia di persone radunate fino a tarda notte : In una galleria gremita di tangueros, che si sono radunati per ballare fino a tarda notte, l incursione di Roberto Bolle accompagnato da Nicoletta Manni. L’Étoile dei due mondi e la prima ballerina scaligera si sono esibiti in un tango appassionato davanti a migliaia di persone accorse a uno dei tanti eventi di OnDance, la festa della danza voluta da Roberto Bolle che continuerà ad accendere Milano fino a domenica 17 giugno con un caleidoscopico ...