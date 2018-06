Milano Rally Show - In gara con le elettriche

quattroruote

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tre prove speciali in pista, di cui una in notturna (sabato 28 luglio) e due nella giornata di domenica. Dopo il successo della prima edizione, iltorna in città passando dalla storica sede dellAlfa Romeo, accanto al grande centro commerciale di Arese. Alla presentazione a Palazzo Marino delle auto e degli equipaggi iscritti, sono intervenuti il due volte campione mondiale Miki Biasion e il campione italiano ed europeo Luigi Lucky Battistolli, che hanno ricevuto il saluto del sindaco Giuseppe Sala e del vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Ilvedrà coinvolti una sessantina di equipaggi alla guida di auto sportive, moderne e storiche, che si sfideranno su nove prove speciali tracciate tra la pista Alfa Romeo di Arese, il Park Experience Arexpo (Baranzate di Bollate, via Belgioioso) e il Velodromo Vigorelli, per un totale di oltre 70 ...