Milano Palazzo Marino porta nelle scuole l’innovazione didattica

Milano. Da Palazzo Marino risorse per l’inclusione delle persone con disagio psichico : Quest’anno il Comune di Milano investirà 200 mila euro per progetti di inclusione sociale dedicati alle persone con disagio psichico. Palazzo

Festa della Repubblica - 2 giugno : parata e programma/ Milano - aperto Palazzo Marino - incontro con il sindaco : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:33:00 GMT)

2 giugno : a Milano Palazzo Marino aperto a pubblico : Milano, 31 mag. (AdnKronos) - In occasione della Festa della Repubblica, sabato 2 giugno, Palazzo Marino apre le porte ai visitatori. Dalle 10 alle 20, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali della ‘casa dei milanesi’. In particolare, fino alle 13, il perso

Milano. A Palazzo Reale da ottobre 2018 Picasso Metamorfosi : La mostra Picasso Metamorfosi in programma dal 18 ottobre a Palazzo Reale segna la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

A Palazzo Reale di Milano la mostra sui Musei Vaticani : Al Palazzo Reale di Milano la mostra "In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani" aperta fino al 1 luglio. Curata da Micol Forti e Alessandra Mauro, l'esposizione reinterpreta attraverso le fotografie di nove grandi artisti nazionali e internazionali i Musei Vaticani.Continua a leggere

Milano - via l'antenna della Darsena : palazzo trasformato in residence : Al posto dell'«antenna» Telecom di via Bettinelli, in zona Darsena, una residenza per giovani con caffetteria e coworking aperti al quartiere. Martedì la rimozione del traliccio: l'ecomostro ha ...

Milano. Palazzo Marino investe 15 milioni per interventi di illuminazione : Sono 149 gli interventi per l’illuminazione cittadina in programma tra il 2017 e il 2019 con un investimento di circa

Palazzo Marino presenta gli obiettivi di Milano 2030 : Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav

Monza. Luisella Bertazzo si uccide lanciandosi da Palazzo Lombardia a Milano : Si è tolta la vita Lusella Bertazzo, dipendente di 42 anni della Regione. Si è uccisa lanciandosi dal Palazzo Lombardia in

