Milan-Uefa | slitta la sentenza | resta altissimo il rischio di una esclusione dalle Coppe

Milan attende verdetto Uefa «Trattateci come gli altri» : Il Milan si è difeso, elencando i motivi per cui riterrebbe ingiusta l'esclusione dalle coppe europee e chiedendo pari trattamento rispetto agli altri casi nell'era del Financial Fair Play. Non filtra ...

L'ad Fassone all'Uefa : 'Milan pronto per il ricorso al Tas'. Verdetto entro venerdì : MILANO - Il Milan chiede giustizia. L'ha chiesta Marco Fassone a Nyon, davanti alL'adjucatory Chamber in un confronto serio, acceso dove il club rossonero ha illustrato la propria memoria difensiva. '...

Milan - udienza Uefa : ipotesi esclusione dalle coppe/ Nyon - indiscrezione shock : "due anni di stop" : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Milan - entro venerdì la sentenza Uefa : ecco cosa rischiano i rossoneri : C'è pessimismo: si dà per certa l'esclusione dall'Europa League. E se fossero due le stagioni senza coppe? Atteso l'appello al Tas di Losanna

Milan - UDIENZA UEFA / Nyon - Filippo Galli : "Fuori dall'Europa League? Sensazioni non positive" : MILAN, UDIENZA UEFA a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i MILANesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:11:00 GMT)

Milan - udienza Uefa / Nyon - Fassone : fuori dalle coppe per più di un anno? Lo escludo : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Milan e Uefa - ecco quanto può costare l'esclusione dalle coppe europee : A rischio premi, diritti tv e incassi , oltre al danno di immagine, . Ma una ricerca stabilisce che senza Europa League si può anche migliorare il bilancio

Milan sotto la lente Uefa - Fassone : "Speriamo vengano valutati i fatti certi" : Terminata dopo due ore l'udienza del Milan di fronte alla Commissione Giudicante dell'Uefa. A rischio l'Europa League Milan, oggi l'udienza Uefa: Europa League a rischio

Milan - Fassone si augura “decisione Uefa veloce” : “Non ci è stato detto quando sarà presa la decisione, però immagino che sarà abbastanza veloce. Non abbiamo avuto ulteriori riferimenti”. E’ quanto dichiarato dall’ad del Milan, Marco Fassone, ai giornalisti presenti a Nyon, in Svizzera, dove il club si è difeso davanti alla Camera giudicante della Uefa. Secondo le indiscrezioni della vigilia, i giudici potrebbero esprimersi nel giro di 48-72 ore. “C’è stato ...

Milan - UDIENZA UEFA / Nyon - Fassone : speriamo vengano giudicati i fatti e non le congetture : MILAN, UDIENZA UEFA a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i MILANesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Milan - Fassone all'Uefa : 'Trattateci come gli altri. Senza coppe per più di un anno? Lo escludo' : Il ricorso al TAS e il mercato Il manager Milanista ha confermato che dopo la sentenza il club potrebbe rivolgersi al Tribunale arbitrale dello sport: "Dipenderà molto dalla decisione. Se dovessimo ...

Milan - attesa per il verdetto Uefa. Fassone : ''Vogliamo essere trattati come gli altri'' : Il manager rossonero ha confermato che dopo la sentenza il club potrebbe rivolgersi al Tribunale arbitrale dello sport: 'Dipenderà molto dalla decisione. Se dovessimo valutarla eccessivamente ...

Milan-Uefa - udienza finita. Fassone : 'Decisione dovrebbe arrivare velocemente'. I rossoneri rischiano l'Europa League : Due ore circa per convincere la Camera Giudicante dell'Uefa, a Nyon, a non escludere il Milan dalla prossima Europa League. Pena sollecitata dalla Camera Investigativa dopo il no al settlement ...

Milan - nuvoloni neri si addensano dopo l’udienza con l’Uefa : tragico pessimismo in casa rossonera : Secondo quanto trapela dall’ambiente Milan, la sentenza dell’Uefa escluderà il Milan dalla prossima edizione di Europa League E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...