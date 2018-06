Milan | parla Donnarumma fresco di esami | “ho scelto la traccia di Bassani” | poi glissa

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : le parole su Morata - Fellaini e Ceballos : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo a tenere banco è il mercato. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro sarà un mercato attento e che rispetterà le regole. Abbiamo una squadra giovane e molti club interessati ai nostri giocatori, ma cercheremo di trattenere tutti. Morata? In questo momento non ...

Diretta/ Trento Olimpia Milano : streaming video e tv - parla Pianigiani. Orario (playoff finale gara-6) : Diretta Trento Milano info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita, gara-6 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi e Malagò parlarono anche di quello del Milan : 'Dalle conversazioni di maggior rilievo emerge chiaramente una stretta relazione tra Malagò e Parnasi, i quali interloquiscono tra loro anche di questioni inerenti la progettualità relativa allo ...

Calciomercato Milan - parla Gattuso : “in Russia per seguire alcuni calciatori” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato delle prossime mosse del club rossonero, a partire da Russia 2018 che potrebbe essere ricca di spunti per il mercato “Sappiamo bene cosa dobbiamo fare, oggi partiamo per il mondiale per vedere qualche partita e osservare dei giocatori”. L’allenatore del Milan Rino Gattuso si esprime così sul mercato della società rossonera. “Ho il dover di preparare al meglio la stagione, ...

Milan - Bonucci parla ai tifosi rossoneri : calciomercato ed obiettivi futuri : Leonardo Bonucci ha parlato da capitano ai tifosi del Milan, tentando di tranquillizzare l’ambiente in merito al suo futuro e non solo… Leonardo Bonucci è stato eletto a gran voce capitano del Milan, nella scorsa annata. La stagione non è stata delle migliori, ma il progetto rossonero proseguirà nella prossima stagione con ambizioni rinnovate. Da buon capitano, Bonucci ha voluto tranquillizzare i tifosi in merito alle tante voci di ...

TRENTO OLIMPIA MilanO / Streaming video e diretta tv : parla Pianigiani - orario (playoff - finale gara-3) : diretta TRENTO OLIMPIA MILANO info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:51:00 GMT)

Tagliavento e il gol di Muntari/ Parla l'ex arbitro di Milan-Juventus : fu mio errore più evidente - ma oggi..” : Paolo Tagliavento ha concluso la sua carriera da arbitro: il fischietto della sezione di Terni è tornato a Parlare del famoso gol fantasma di Sulley Muntari nel corso di Milan Juventus(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:22:00 GMT)

Fassone parla ai tifosi del Milan dopo il caos Uefa : “budget ridotto - mercato difficile senza Europa League” : Marco Fassone ha parlato ai tifosi del Milan per spiegare quanto sta accadendo attorno alla società rossonera in merito al caso Uefa Milan, l’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. ...

Il Guizhou Hengfeng parla italiano : dopo il Milan ecco il brand Tucano : Il Guizhou Hengfeng F.C., club della SuperLeague cinese, pochi giorni fa ha annunciato la partnership con il Milan: ora l'accordo con Tucano L'articolo Il Guizhou Hengfeng parla italiano: dopo il Milan ecco il brand Tucano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Non chiamateli custodi : nei musei Milanesi i vigilantes tengono conferenze e parlano inglese : parlano inglese, tengono conferenze, accolgono il pubblico alla scoperta dei tesori nei musei civici milanesi. Sono i vecchi custodi formati appositamente per per tenere il passo dei nuovi assunti che, in molti casi, hanno curriculum e competenze che vanno al di là di quelle solitamente richieste agli addetti alla sicurezza.Continua a leggere

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : da Donnarumma a Belotti : Stagione deludente per il Milan, Massimiliano Mirabelli ha parlato così – ai microfoni di SkySport a margine del Premio Gentleman – dei rossoneri e del portiere Donnarumma: “Tenere i big? Assolutamente. Il nostro primo obiettivo era aprire un ciclo e mettere basi solide con giocatori forti ma giovani. Siamo lì per migliorare la squadra, non per smantellarla. Siamo il Milan. Stiamo costruendo un Milan importante che si saprà far ...

Diretta / Olimpia Milano Cantù streaming video e tv : parla Pianigiani - orario (playoff basket - gara-2) : Diretta Olimpia Milano Cantù, info streaming video e tv: al Mediolanum Forum si gioca gara-2 del primo turno playoff di basket Serie A1, la EA7 ha dominato il primo episodio della serie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:45:00 GMT)

Diretta / Olimpia Milano Cantù streaming video e tv : parla Pianigiani - orario (gara-1 quarti playoff basket) : Diretta Olimpia Milano Cantù info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:48:00 GMT)

Borsa Milano in rialzo dopo che Draghi parla di un nuovo strumento anti crisi : 'Abbiamo bisogno di uno strumento fiscale addizionale per mantenere la convergenza durante i grandi shock, evitando di dare un peso eccessivo alla politica monetaria", ha dichiarato Draghi. 'Il suo ...