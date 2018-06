Milan | il socio di Yonghong Li è in arrivo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I rossoneri avranno un nuovo importante azionista al fianco diLi. La conferma arriva da Giuseppe La Scala, piccolo azionista del, il quale ha rivelato le intenzioni del club: "come ci ha spiegato il– racconta Giuseppe La Scala, presidente di 'isti 1899' all'Ansa – l'iter d'inserimento dei nuovi piccoli azionisti è stato sospeso per non modificare la struttura dell'assemblea, con i suoi circa 110 piccoli azionisti, come prospettata ai potenziali acquirenti. Fassone ci ha detto che le trattative sono in fase avanzata, e si spera di concluderle fra la fine di giugno e metà luglio". L'attesa per il nuovodunque potrebbe essere terminata, ilpotrà rifocillarsi con l'inserimento di nuovi fondi. Due le ipotesi circolate sinora Al Falasi e Tunku Ismail Idris.