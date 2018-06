: #Migranti: #Ocse, gli sbarchi in #Italia calati del 34% nel 2017 - Agenzia_Ansa : #Migranti: #Ocse, gli sbarchi in #Italia calati del 34% nel 2017 - SkyTG24 : #UltimOra #Ocse: aumentano i migranti italiani, +11% nel 2016 #canale50 - TelevideoRai101 : Migranti,Ocse:'-34% sbarchi in Italia' -

In occasione della giornata mondiale del rifugiato,l'ha diffuso il rapporto annuale sulle migrazioni che registra nella schedaun calo del "34% nel 2017 degli arrivi rispetto al 2016,pari a 119 milasbarcati per via marittima nella penisola l'anno scorso"."Confrontando il dato con il 2015 il calo è pari al 22%",si legge. "La diminuizione del flusso segue gli accordi del 2017 trae Libia;iprovengono per la maggior parte da Nigeria,Guinea,Costa d'Avorio".(Di mercoledì 20 giugno 2018)