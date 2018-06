: Usa, si aggrava la crisi dei bambini migranti separati dai genitori: 'Rinchiusi in gabbie' - repubblica : Usa, si aggrava la crisi dei bambini migranti separati dai genitori: 'Rinchiusi in gabbie' - Corriere : Texas:il pianto disperato dei bimbi migranti (in gabbia) separati dai genitori Video - DavidSassoli : Dividere le madri dai figli. E sentire le voci dei figli che chiedono di mamma e papà. Pensavamo non fosse possibil… -

La Camera Usa voterà domani una proposta per fermare la separazione dei bambini dai genitori che entrano irregolarmente negli Stati Uniti.Lo ha annunciato lo speaker, il repubblicano Ryan. "Agiremo per tenere insieme le famiglie mentre applichiamo le nostre leggi sull'immigrazione", ha detto.La proposta è frutto del compromesso tra repubblicani moderati e conservatori ed è appoggiata da Trump. Chi è perseguito penalmente per essere entrato illegalmente non sarà separato dai figli, ma custodito insieme dalla Sicurezza nazionale.(Di mercoledì 20 giugno 2018)