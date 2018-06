Migranti | un libro sull’inferno della Libia | “Non lasciamoli soli” Gli autori | “Storie

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovodi Chiarelettere editori, ‘Nonsoli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Ilriporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che l’Italia e l’Europa non vogliono sentire che fanno finta di non sapere per cercare di respingere questa gente indietro perdendo il nostro senso di umanità”. L'articolo, unsull’inferno: “Nonsoli”. Gli: “Storie di persone non di numeri” proviene da Il Fatto Quotidiano.