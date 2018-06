Migranti | Trump vuole risolvere il caso della separazione delle famiglie

Trump annuncia provvedimento per evitare separazione famiglie Migranti - : La decisione del presidente americano dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando migliaia di bambini sono stati allontanati dai loro genitori , detenuti per aver varcato illegalmente il confine col ...

Trump : «A breve ordine esecutivo per riunire le famiglie dei Migranti» : La segretaria alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sta lavorando con gli avvocati della Casa Bianca per redigere un provvedimento esecutivo che metta fine alla separazione dei bambini migranti...

Trump - pronta la misura per riunire le famiglie dei Migranti : La segretaria alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sta lavorando con gli avvocati della Casa Bianca per redigere un provvedimento esecutivo che metta fine alla separazione dei bambini migranti...

Bambini in gabbia - Trump : firmerò ordine per tenere unite le famiglie dei Migranti : L’annuncio del presidente americano dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi rinchiusi nelle gabbie

Donald Trump : "Firmerò un ordine per tenere unite le famiglie dei Migranti al confine con il Messico" : Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.Ivanka Trump, figlia, confidente e consigliera del presidente Usa lo avrebbe incitato a porre fine alla separazione dei bambini dai loro genitori migranti irregolari che vengono fermati alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. È quanto emerge da una testimonianza indiretta, ...

Usa - Trump e la nuova stretta sui Migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...

Gdf a caccia grandi evasori; Migranti : Italia presenta proposta; Papa critica Trump : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenuto alla cerimonia che ricorda la fondazione della polizia tributaria, garantisce l'impegno del governo per un contrasto piu' efficace all'evasione ...

Migranti - anche Ivanka Trump contro divisione genitori-figli : New York, 20 giu. , askanews, Ivanka Trump non ha commentato pubblicamente la politica della 'tolleranza zero' sull'immigrazione irregolare che sta provocando la separazione dei bambini dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico, ma ha manifestato il suo dissenso al ...

Il Papa contro Trump : “Immorale separare i figli”/ Sui Migranti : “Dobbiamo aiutarli e accoglierli" : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Così invece si è espresso sui migranti: “Dobbiamo aiutarli e accoglierli"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Migranti : Silicon Valley contro Trump : 'Dobbiamo fermare questa politica ora' scrive Mark Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. Microsoft si dice 'sgomenta' da una pratiche che va contro un 'principio fondamentale della politica e della ...

Migranti - il Boss : Trump disumano Repubblicani divisi sulla soluzione : Un fuori copione nel concerto di ieri sera a Broadway in difesa dei bambini strappati ai Migranti al confine con il Messico. «Per 146 spettacoli la scaletta è stata più o meno sempre la stessa, ma questa sera ci vuole qualcosa di diverso» ha scandito Bruce Springsteen dal palco del Walter Kerr Theatre. Definendo «disumana» la ...

Migranti - il Papa critica Trump : il populismo non è la soluzione : Roma, 20 giu. , askanews, Papa Francesco critica la politica migratoria dell'amministrazione statunitense di Donald Trump in una intervista esclusiva a Reuters, affermando che il populismo non è la ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Migranti in USA, Papa Francesco attacca Trump: “Immorale separare i figli dai genitori” Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all’interno di vere e proprie gabbie. E sull’Aquarius: “Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa”.Continua […] L'articolo ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell'amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all'interno di vere e proprie gabbie. E sull'Aquarius: "Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa".Continua a leggere