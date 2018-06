Migranti | Trump cede e fa dietrofront

I giganti tecnologici sono 'indignati' per le scelte di Trump sui Migranti : L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie di migranti irregolari che sono separati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di ...

Trump : firmerò un ordine per tenere unite le famiglie di Migranti : Il presidente americano, Donald Trump , ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico. ...

Trump : «A breve ordine esecutivo per riunire le famiglie dei Migranti » : La segretaria alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sta lavorando con gli avvocati della Casa Bianca per redigere un provvedimento esecutivo che metta fine alla separazione dei bambini migranti...

Bambini in gabbia - Trump : firmerò ordine per tenere unite le famiglie dei Migranti : L’annuncio del presidente americano dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi rinchiusi nelle gabbie

Donald Trump : "Firmerò un ordine per tenere unite le famiglie dei Migranti al confine con il Messico" : Il presidente americano, Donald Trump , ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.Ivanka Trump , figlia, confidente e consigliera del presidente Usa lo avrebbe incitato a porre fine alla separazione dei bambini dai loro genitori migranti irregolari che vengono fermati alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. È quanto emerge da una testimonianza indiretta, ...

Migranti : Italia presenta proposta; Papa critica Trump

Migranti - anche Ivanka Trump contro divisione genitori-figli : New York, 20 giu. , askanews, Ivanka Trump non ha commentato pubblicamente la politica della 'tolleranza zero' sull'immigrazione irregolare che sta provocando la separazione dei bambini dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico, ma ha manifestato il suo dissenso al ...