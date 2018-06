Migranti | Sergio Mattarella | “Italia contribuisce a dovere accoglienza | ma Ue non ci

fanpage

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Il presidente della Repubblicaricorda come l'Italia contribuisca aldi solidarietà enei confronti deima chiede anche all'Unione europea di "intervenire nel suo insieme, non delegando ai Paesi di primo ingresso". Il capo dello Stato sottolinea come la tragedia dei rifugiati sia sempre più attuale, ribadendo che l'Italia "si conforma alle norme internazionali".