ilfattoquotidiano

: Migranti, Richetti vs Sallusti: “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” - fattoquotidiano : Migranti, Richetti vs Sallusti: “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” - alessandro6516 : RT @MPenikas: FQ: Migranti, Richetti vs Sallusti: “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” http… - italianaradio1 : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro S… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo, e il direttore de Il Giornale, Alessandro. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha chiesto”, rispondesmentisce ed esplode la querelle.poi menziona il pontefice: “Le unicheche, secondo me, sono all’altezza della complessità enorme di questo problema sono quelle pronunciate ieri da papa Francesco, che ha richiamato il bisogno di un patto globale”. “Questa storia del Pd che continua a tirare fuori il papa va benissimo” – ribatte– “però il papa fa il papa. Io le ricordo che l’altro giorno ...