Migranti | nella comunità che ospita i minori non accompagnati | “Hanno subito violenze di

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tra isbarcati a Reggio Calabria la settimana scorsa con la nave Sea-Watch c’è anche un bambino nigeriano di 11 anni che ha visto i suoi genitori uccisi in Libia poco prima di salire sul barcone che lo ha portato al largo delle coste libiche, dove poi è stato salvato dall’ong. Adesso è ospite della Casa dell’Annunziata gestita dallaPapa Giovanni XXIII e si trova assieme ad altrinonche, negli anni, sono arrivati in Italia dopo un lunghissimo viaggio della speranza. “È quasi una settimana che è con noi – spiega il responsabile immigrazione delladiocesana Giovanni Fortugno -. Gli sono stati uccisi papà e mamma che viaggiavano con lui. Si trovavano in Libia da un anno, non erano riusciti a partire a causa del blocco imposto dall’ex ministro Minniti. Il ragazzino ha parlato pochissimo perché ha un trauma da gestire. Dobbiamo ...