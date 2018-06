Migranti | fonti governo | inaccettabile se vertice Ue predefinito

askanews

: Italia-Francia secondo fonti governo @GiuseppeConteIT da @EmmanuelMacron con proposta hotspot Paesi origine (Libia… - TgLa7 : Italia-Francia secondo fonti governo @GiuseppeConteIT da @EmmanuelMacron con proposta hotspot Paesi origine (Libia… - cagliaripad : E' questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la posizione che il premier Giuseppe Conte - ArtiVenezia : RT @CristinaDaRold: @Elvira65321160 @sole24ore @cartadiroma @M_RSezione @caritas_milano @open_migration @notiziemigranti @istsupsan @Montag… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Roma, 20 giu. , askanews, Sarebbe '' per l'Italia se al pre-europeo di domenica prossima fosse tutto già deciso in partenza e in particolare se fosse messa in carico al Paese la ...