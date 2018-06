Migranti | Angela Merkel | ' Collaboreremo con l' Italia | è anche nostro

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una fitta agenda di impegni internazionali per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'incontro con la cancelliera tedesca,, era certamente tra i più importanti e tra i temi al centro del confronto è stata data priorita' sulla questione VIDEO immigrazione VIDEO. Il premierno aveva usato toni piuttosto allarmistici. Servono soluzioni europee, il rischio in caso contrario è la fine di Schengen. 'la Germania è colpita direttamente dal problema' Nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la cena tra i due capi di governo,ha evidenziato come l'sia uno dei Paesi che accoglie molti, ragion per cui è nostra intenzione collaborare su questo tema. La cancelleria ha inoltre ribadito comela Germania è colpita direttamente dal problema e, dunque, risolverlo è interesse di tutti. Per la, un sicuro ...