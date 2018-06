Migrante 19enne si suicida a Calais

: RT @ClaudioPerconte: La 19enne stuprata da un migrante ieri a Milano davanti al fidanzato è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangi… - mariacarla_thea : RT @ClaudioPerconte: La 19enne stuprata da un migrante ieri a Milano davanti al fidanzato è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangi… - Maxkent55 : RT @ClaudioPerconte: La 19enne stuprata da un migrante ieri a Milano davanti al fidanzato è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangi… - chiarapellegri9 : RT @ClaudioPerconte: La 19enne stuprata da un migrante ieri a Milano davanti al fidanzato è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangi… -

Undi 19 anni giunto a, nel nord della Francia da qualche settimana,si è impiccato nel centro di accoglienza ed esame Croisilles. Il ragazzo,del Ghana,aveva appuntamento con lo psicologo il giorno stesso. Il suicidio risale alla settimana scorsa, ma è stata rivelato ora dall'associazione La Vie Active che gestisce il centro. Il direttore: "Non conoscevamo la sua situazione. Non si possono imputare colpe a noi". Per l'Ong Médecins du Monde è il segno che "le sofferenze psicologiche dei migranti sono reali".(Di mercoledì 20 giugno 2018)