Michelle Carpente senza peli sulla lingua | “dopo le paparazzate è finita con Biaggi | ecco

(Di mercoledì 20 giugno 2018)parla della fine della sua relazione conle rivelazioni dell’attrice e presentatrice ex fiamma di Max Maxsi sono frequentati per qualche tempo dopo l’addio dell’ex pilota alla cantante Bianca Atzei. A seguito delle, però tra i due èed ora l’attrice che era legata adà la sua versione dei fatti. “Ho letto tante cose inesatte – ha affermatoal settimanale ‘Chi’ – che sarei stata io la causa della rottura tra lui e Bianca Aztei: non è così, io l’ho conosciuto dopo, ma mi sono presa un sacco di insulti social e li ho incassati in silenzio per rispetto e amore nei suoi confronti”. “Ho rinunciato anche alle interviste per la promozione del mio programma “Ben 10” per evitare domande su di lui, per fargli capire ...