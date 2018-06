Michelle Carpente delusa da Max Biaggi | “Eravamo felici | poi è scomparso”

Michelle Carpente senza peli sulla lingua : 'dopo le paparazzate è finita con Biaggi - ecco perchè' : ha asserito Michelle Lui mi ha rassicurato parlando dei suoi impegni di lavoro e dei viaggi per il mondo Ma ho capito che per lui, vissuto al centro dell'attenzione mediatica per anni, la sua ...

Michelle Carpente senza peli sulla lingua : “dopo le paparazzate è finita con Biaggi - ecco perchè” : Michelle Carpente parla della fine della sua relazione con Biaggi: ecco le rivelazioni dell’attrice e presentatrice ex fiamma di Max Max Biaggi e Michelle Carpente si sono frequentati per qualche tempo dopo l’addio dell’ex pilota alla cantante Bianca Atzei. A seguito delle paparazzate, però tra i due è finita ed ora l’attrice che era legata a Biaggi dà la sua versione dei fatti. “Ho letto tante cose inesatte ...

Max Biaggi - Michelle Carpente : "Mi ha lasciata senza motivo" : Max Biaggi è incline alle 'sparizioni'. L'avevamo già subodorato quando lasciò Bianca Atzei, di punto in bianco, ma dal momento che il lupo perde il pelo ma non il vizio, il motociclista ha rifatto lo 'scherzetto' all'attrice Michelle Carpente. Lei è molto provata, e in un'intervista al settimanale Chi dichiara che hanno deciso insieme di dichiarare di essere solo amici, ma in realtà si stavano frequentando. Non è stata lei la causa della ...

Michelle Carpente e l'amore con Max Biaggi : «Dopo le foto è scomparso. Pensavo di essere importante per lui» : MILANO ? ?Insieme abbiamo deciso di dire così. Invece ci stavamo frequentando, eravamo felici, ma Max si era lasciato da poco, non volevo aumentare il caos intorno a lui?....

Michelle Carpente - tutto sulla fidanzata di Max Biaggi : Non ha faticato a trovare il giusto canale in cui indirizzare i suoi sogni e le sue aspettative, e si è ben presto avvicinata al mondo della comunicazione e della recitazione . Parla perfettamente ...

