Mi sento italiano 15enne africano canta l' Inno di Mameli agli esami di terza

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Da 15 anni, da quando è nato, vive in Italia, ma non ha la cittadinanza italiana. Un ragazzino, studente della scuola Drusin di Pordenone, sente forte l'appartenenza al paese nel quale è cresciuto e ha deciso di testimoniarla a professori e compagni nel corso del suo esame dimedia. "Miprimae poi un po' ivoriano", ha detto alla commissione d'esame, prima d'intonare l'di. Si legge sul Messaggero Veneto:"I campioni della nazionale di calciono di fronte alla bandiera tricolore – è andato avanti lo studente sotto esame –. Lo faccio anch'io, che amo lo sport e l'Italia. Sono nato in Italia e sono orgoglioso del mio Paese"I genitori del ragazzo sono immigrati dalla Costa d'Avorio per lavoro. La dirigente Nadia Poletto ha raccontato la commozione della commissione: "Ci siamo stupiti e commossi. Nella nostra ...