‘Mezzogiorno in Famiglia’ | il suo addio ormai è certo e il pubblico ci resta male La

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una notizia che spiazza e dinon farà contenti i tanti fan del programma. Mezzogiorno in Famiglia perde i pezzi. L’ indiscrezione, quando mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai fissata per il prossimo 27 giugno, è filtrata nelle ore scorse ed ha tutti i crismi dell’ufficialità tanto che pare, molti colleghi si siano già rassegnati a vederlo partire. Parliamo di Massimiliano Ossini che sarebbe a un passo dal lasciare sola Adriana Volpe al timone della trasmissione di Michele Guardì. Secondo Blogo, il bel conduttore 40enne avrebbe in cantiere diversi progetti: attualmente impegnato con UnoMattina estate e prima con Mezzogiorno in Famiglia, riprenderà le redini dell’amatissimo programma Linea Bianca, ma avrà l’opportunità anche di tornare a fare ciò che più gli piace, i documentari. Conduttore, ma anche attore e modelle in passato, Ossini è sposato dal 2003 ...