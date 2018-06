Mezzogiorno in famiglia | Eleonora Cortini nuova inviata Anteprima Blogo

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Via Elena Ballerini per maternità, ecco. C'è un via vai di volti nella mattina festiva di Rai 2:innella prossima stagione televisiva rinnoverà il suo parterre di inviate. Al fianco della confermata Claudia Andreatti debutterà infatti l'ex professoressa de L'Eredità. Nata a Trieste ma naturalizzata toscana,ha fatto parte del cast del preserale di Rai 1 dal 2011 al 2017 insieme con Laura Forgia, Ludovica Caramis e Francesca Fichera (un gruppo particolarmente fortunato). Nel 2015 ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con Laura Forgia, nel 2018 è stata una panelist di Sbandati, mentre attualmente è una voce del circuito toscano Radio Fiesole. Resta l'incognita sul conduttore. Se, come vi abbiamo fedelmente riportato, Massimiliano Ossini sembra intenzionato a lasciare, al momento pare che sulle brochure della ...