Mercedes Classe C | ecco come cambia con il lifting di metà carriera

Mercedes Classe C - più sportiva e personalizzata : Dopo 9,5 milioni di vetture vendute nel mondo - di cui 415.000 nel solo 2017 -, Classe C si rinnova arrivando alla quinta generazione. Ad oggi nei 120 mercati globali, è sul podio per vendite in Cina, Usa e Germania: vedremo...

Mercedes-Benz Classe S - Proseguono i test di sviluppo per la nuova generazione : Dopo mesi di silenzio la nuova generazione della Classe S torna a far parlare di sé con le foto spia di un prototipo colto nel traffico in Germania. La W223 debutterà nel corso del 2020 e sarà assemblata nella nuova Factory 56 del complesso di Sindelfingen, fiore all'occhiello del gruppo Daimler.Proporzioni familiari, ma al passo con i tempi. Al di là dell'assenza del gancio di traino il prototipo è praticamente identico a quello avvistato nel ...

Mercedes-AMG Classe A - Test su strada per la nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes – Classe X si lancia nella sfida di ‘The Crew 2’ : Il pickup della Stella raccoglie la sfida di ‘The Crew 2′: disponibile dal 29 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Autostrade, fitte foreste e percorsi off-road, sono alcuni degli scenari presenti nel prossimo videogioco di Ubisoft® ‘The Crew 2’, dove i giocatori potranno mettersi alla prova dietro al volante della nuova Classe X. Il primo pickup del segmento premium è, infatti, protagonista dell’open world ‘The Crew 2’, che sarà ...

La Tirreno-Adriatico di Mercedes Classe A 180d Sport : Partiamo subito dallevoluzione del modello. La Classe A sta nel giro dal 1997, ma lunica cosa che è rimasta con la prima serie è il posizionamento entry level alla gamma Mercedes. Poi più nulla, ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Mercedes Classe A - l'auto che parla? C'è molto di più : L'IDENTIKIT Classe A 180d SPORT Dimensioni lungh. 4419 mm, largh. 1796, alt. 1440, paso 2729 Bagagliaio 370/1200 litri Motore 1461 cc, 4 cil. in linea diesel 116 Cv, 260 Nm Trasmissione cambio ...

Mercedes-Benz Classe A - l'auto come smartphone : L'auto come uno smartphone su ruote. Così aveva pronosticato addirittura tre anni addietro Dieter Zetsche, CEO Mercedes. E così la quarta generazione della compatta Mercedes...

Mercedes - arriva un tris di Classe B Tech dai contenuti molto speciali : Executive - Sport - Premium : ROMA - Il monovolume del marchio della Stella per il 2018 si rinnova nelle proposte e negli allestimenti, arriva così la Classe B Tech, una serie speciale arricchita da allestimenti e...

Mercedes Classe G : la trasformazione in Brabus Adventure 4×4 la rende inarrestabile [FOTO] : La Gelandwagen diventa ancora più estrema grazie ad un allestimento specifico per l’off road più duro e un motore V8 da 542 CV Brabus, noto preparatore di modelli Mercedes, ha messo le mani sulla nuova generazione della Classe G trasformandola in un vero e proprio mostro battezzato Brabus Adventure 4×4. Questa speciale Mercedes Classe G sfoggia numerosi componenti speciali in fibra di carbonio, a partire dalle prese d’aria sparse lungo il ...

Mercedes-Benz Classe A - Via alla produzione anche in Ungheria : Dopo aver avviato l'assemblaggio nella fabbrica principale di Rastatt poche settimane fa, la Mercedes-Benz ha costruito il primo esemplare della quarta generazione della Classe A fuori dalla Germania, nell'impianto ungherese di Kecskemét.Nuovo reparto per la compatta. In Ungheria si assemblavano fin dal 2012 le precedenti Classe B, CLA e CLA Shooting Brake. Per l'assemblaggio della nuova Classe A è stato realizzato un nuovo reparto ...

Mercedes-Benz Classe X - Più potente ed esclusiva grazie alla Brabus : La Brabus realizza accessori e dotazioni specifiche per tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz, Classe X compresa. Il primo pick-up della Casa tedesca può essere infatti personalizzato con un nuovo kit estetico, dei cerchi da 20" e con una centralina aggiuntiva pensata per migliorare le performance del 2.3 litri a gasolio montato sulle versioni 250d: presto il preparatore presenterà al pubblico anche un aggiornamento elettronico per la ...

Nuova Mercedes Classe A - Il coraggio della coerenza : L'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia. Il ...

Anteprima italiana per la nuova Mercedes-Benz Classe A : Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più ...