Mercedes-AMG - Al volante della C 43 4Matic

Mercedes-AMG S 63 Cabrio - Con lAnas alla riapertura del Gran San Bernardo - VIDEO : La montagna ha le sue regole. E vanno rispettate. Una di queste è che, dinverno, è vietato disturbarla. Metri e metri di neve, questanno 14, si depositano lungo le sue pendici - strade comprese - sprofondandola in una sorta di letargo. Così è anche per la SS 27, quella del Colle del Gran San Bernardo, che collega lItalia alla Svizzera con un passo spettacolare a 2.473 metri di altitudine sul mare.In prima fila. Ovvio, sotto cè il tunnel, una ...

Nuova Mercedes-AMG C 43 - la berlina tedesca diventa ancora più veloce e tecnologica [FOTO e PREZZI] : Il restyling dedicato alla Mercedes Classe C ha interessato anche la versione d’ingresso della famiglia AMG Gli esterni di C 43 4MATIC si presentano molto più espressivi e ancora più capaci di comunicare con forza la famiglia di appartenenza del nuovo modello. Le nuove caratteristiche distintive sono la mascherina del radiatore AMG con doppia lamella in argento iridium opaco e la vigorosa grembialatura anteriore con flic supplementari. Il kit ...

Mercedes-AMG Classe A - Test su strada per la nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes SL : la nuova generazione in stile GT AMG ? : La nuova generazione della Mercedes SL dovrebbe diventare più cattiva ispirandosi da vicino alla supercar Mercedes-AMG GT L’ultima generazione della Mercedes SL, iconica spider di lusso della Casa di Stoccarda, ha deluso per le scarse vendite. Nonostante il poco successo della vettura, i vertici del Costruttore teutonico credono ancora molto sulla SL, considerando anche la sua ricca storia di successi commerciali ottenuti in tutto il globo. La ...

Mercedes-AMG GT S Roadster - quella “S” che mancava : A differenziare la variante coupé, da quella a cielo aperto, all’interno della gamma Mercedes-AMG GT, ci ha pensato fino ad oggi – oltre alle ovvie diversità in termini di impiego – anche l’assenza tra i modelli Roadster della variante S, presente, invece, fin dal debutto, sulla più tradizionale due porte. Una particolarità piuttosto curiosa, posto che, oltre alla versione “base” era ed è comunque possibile ...

Mercedes-AMG - La GT S diventa Roadster : La famiglia delle GT di Affalterbach continua ad allargarsi e, dopo la versione a quattro porte, accoglie anche la nuova variante S Roadster. La nuova evoluzione open top della due posti si va a posizionare tra la più performante versione GT C e il modello d'ingresso gamma (qui il nostro primo contatto su strada) riproponendo la stessa meccanica della GT S coupé. Via di mezzo. Dentro al cofano della nuova Mercedes-AMG GT S Roadster è presente lo ...

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Edition 1 - quando sportiva non è mai abbastanza : Notizia numero uno: al Salone di Ginevra, Mercedes ha presentato la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, una specie di anti-Panamera – almeno nella testa degli uomini della Stella. Una versione ipervitaminizzata dalla CLS? Sostanzialmente sì: stesso telaio, stesso motore (per la versione entry level della GT 4-Door – lo stesso della CLS AMG), linea molto molto simile e interni quasi identici. Mercedes, tuttavia, tratta le due auto come ...

Mercedes - La prima pista firmata AMG è in Corea del Sud : Per la prima volta nella sua storia la AMG ha dato il proprio nome a un tracciato. L'AMG Speedway si trova in Corea del Sud, vicino a Gagnam, uno dei distretti più esclusivi di Seoul, e permetterà agli appassionati di scendere in pista a bordo delle sportive di Affalterbach in svariati eventi esclusivi.Il tracciato, lungo 4,3 km, sorge sul primo circuito permanente mai realizzato in Corea del Sud, nato nel 1995 e riconfigurato nel 2011 da ...

Mercedes-AMG GT 63 S - La quattro porte diventa Edition 1 : Da diversi anni quando un nuovo modello della Stella viene lanciato sul mercato è sempre accompagnato da una versione appositamente creata per il debutto disponibile solo per i primi 12 mesi, la Edition 1. Anche la Mercedes-AMG GT a quattro porte non poteva di certo esimersi da questa tradizione, così ad Affalterbach hanno deciso di basare la veste più esclusiva della cinque posti sulla variante più performante attualmente in commercio, la 63 S. ...

Mercedes-AMG Project One - La hypercar in mostra alla Mille Miglia : La zona circostante il Teatro Grande di Brescia, in occasione della Mille Miglia 2018, farà da cornice al debutto italiano della Mercedes-AMG Project One. La Casa della stella ha scelto la celebre manifestazione, alla quale parteciperanno numerosi modelli storici del marchio, per esporre la sua nuova hypercar. Assente dal mondo delle vetture ad altissime prestazioni dal lontano 1999, anno in cui fu prodotta (in serie limitata) la CLK GTR ...

