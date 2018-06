Mercato Fabian Ruiz è già a Napoli Juve-Cancelo | fatta per 38 milioni Chelsea-Sarri ai

CalcioMercato : Fabianski firma per il West Ham : Nell’estate dei portieri, va in porto un’altra operazione. L’ha messa a segno il West Ham che ha ingaggiato l’estremo difensore polacco Lukasz Fabianski, in questi giorni impegnato con la sua nazionale ai Mondiali in Russia (è il vice di Szczesny). Negli ultimi tre anni allo Swansea, il 33enne Fabianski ha firmato un contratto triennale con gli Hammers. In precedenza, Fabianski aveva giocato con l’Arsenal e il Legia ...