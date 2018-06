Meleo | entro 2 anni Congestion charge | chi inquina paga

romadailynews

(Di mercoledì 20 giugno 2018): obiettivo ridurre lae, le emissioninti e tutelare zone di pregio Roma – Di seguito le parole di Linda, assessore alla Mobilità del Comune di Roma. “Voglio dare alcuni aggiornamenti su come sta procedendo l’iter per attuare il modello della, pensato per Roma. Un intervento che razionalizzerà il traffico veicolare, ispirato al principio ‘Chi’, già sperimentato in molte città come Londra. L’obiettivo è ridurre lae, le emissioninti e tutelare le zone di pregio”. “Questo modello interesserà un’area corrispondente grosso modo l’anello ferroviario, in cui il passaggio dei veicoli piùnti sarà consentito solo con ilmento di un ticket di ingresso- spiega-. Il provvedimento s’inserisce in un complesso d’iniziative che stiamo ...