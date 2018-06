MEGHAN MARKLE Abito Givenchy per il Royal Ascot e le parole d’amore per il Principe Harry

MEGHAN MARKLE/ Prima uscita al Royal Ascot con il Principe Harry : MEGHAN MARKLE, ad un mese dalle nozze con il Principe Harry, affronta le nuove dichiarazioni del padre Thomas riguardanti le lacrime della figlia e la politica.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:24:00 GMT)

MEGHAN MARKLE debutta al Royal Ascot con l’abito di Givenchy. Ma delude : A un mese esatto dalle sue nozze con Harry, celebrato il 19 maggio, Meghan Markle ha fatto il suo debutto al Royal Ascot, l’evento ippico più importante e più glamour al mondo. Un bel colpo per la Duchessa del Sussex, visto che Kate Middleton vi partecipò per la prima volta solo dopo 5 anni di matrimonio con William. Come vuole la tradizione Meghan ha sfoggiato un look total white con accessori neri. Per un appuntamento così importante, la ...

MEGHAN MARKLE si prende anche Ascot : Tutto in un mese. Se Kate Middleton ai tempi del (lungo) fidanzamento con William era soprannominata Waity-Katie, cioè la Kate che aspetta, Meghan Markle è di tutt’altra scuola. A un mese esatto dal royal wedding col principe Harry, ha già tagliato parecchi traguardi: ha riso (di gusto) con Carlo e Camilla al garden party in onore dei 70 anni del principe del Galles, ha trascorso una notte sul treno reale, prerogativa (finora) solo dei ...

MEGHAN MARKLE - perché suo padre Thomas sembra solo approfittarsene : Il vero cruccio nella vita perfetta di Meghan Markle è suo padre Thomas, 73 anni. L’uomo ha parlato per la prima volta in televisione dal suo forfait al matrimonio della figlia con il Principe Harry. Nella lunga intervista concessa a Itv parla di Meghan, di Harry, delle nozze, dei suoi rimpianti, ma Thomas Markle non ci convince fino in fondo. sembra quasi approfittare della situazione, vediamo perché. In tv Mr Markle ha raccontato del ...

Il principe Carlo ha dato un soprannome davvero insolito a MEGHAN Markle : La duchessa di Sussex ha ricevuto un soprannome insolito dal nuovo suocero. Secondo fonti vicine al Palazzo, citate dal Daily Mail, Meghan è stata ribattezzata "Tungsteno" dal principe Carlo, in riferimento al suo carattere duro e inflessibile, come il metallo."Il principe ammira Meghan per la forza che dà a Harry", ha raccontato la fonte, "Lui ha bisogno di una figura decisa nella sua vita, viste le sofferenze passate". Da qui la ...

MEGHAN MARKLE confessa : “Harry è il miglior marito di sempre” : Harry è il miglior marito di sempre. A confessarlo Meghan Markle, che si sta godendo le gioie della vita matrimoniale. Dopo le romantiche nozze celebrate lo scorso 19 maggio nel castello di Windsor, l’attrice e il secondogenito di Lady Diana sono più innamorati che mai. Nonostante i tanti impegni e l’etichetta da rispettare, Meghan è certa di aver fatto la scelta giusta, dimostrando ancora una volta agli inguaribili romantici come la ...

“Ma l’avete vista? Tremenda”. MEGHAN MARKLE cambia look e viene ‘asfaltata’ : critiche a pioggia : A Chester, durante la prima visita ufficiale da sola con la regina Elisabetta, Meghan Markle era perfetta con quell’abito neutro firmato Givenchy (lo stesso brand che l’ha vestita per il royal wedding). Tutto in regola, nessuno strappo al protocollo, come successo alla recente parata Trooping the Colour, dove molti hanno puntato il dito sulle braccia e le spalle scoperte: il vestito scelto per il primo impegno in solitaria non ...

MEGHAN MARKLE/ Lo scivolone sul look con il Principe Harry e le lacrime per il padre : MEGHAN MARKLE, ad un mese dalle nozze con il Principe Harry, sbaglia il look al matrimonio della cugina del marito mentre il padre svela dettagli sul Royal Wedding.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 05:31:00 GMT)

Come MEGHAN MARKLE : a fiori - per un matrimonio : Sembra che Meghan Markle si sia calata perfettamente nel nuovo ruolo che il suo status di membro della famiglia reale esige. Dopo aver accompagnato la Regina Elisabetta II, vestita con un abito neutro firmato Givenchy (per non offuscare Sua Maestà, raggiante e trendsetter in verde lime) a Chester, ecco che nel weekend abbiamo visto la Duchessa di Sussex in un contesto un tantino più informale, mano nella mano al suo Harry: le nozze di Celia ...

Sarah Ferguson in Italia/ “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e MEGHAN MARKLE dice che… : Sarah Ferguson in Italia, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival: “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che...(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:01:00 GMT)

MEGHAN MARKLE non azzecca il look per il matrimonio della nipote di Lady Diana : Forse Meghan Markle era desiderosa di non mettere in ombra la sposa - dopo tutto, sono passate solo quattro settimane da quando il mondo intero ha visto in diretta tv il suo Royal Wedding . Questo potrebbe spiegare perché la duchessa del Sussex ha scelto di nascondersi dentro ad un lungo e ampio abito di Oscar de la Renta, per ...

MEGHAN MARKLE - parla il padre : "Ha pianto per la mia assenza” : Quale è stata la reazione di Meghan Markle nel sapere che il padre non sarebbe stato presente al Royal Wedding? È lo stesso Thomas Markle a rivelarlo, nel corso di un'intervista al talk show "Good Morning Britain": l'ex attrice avrebbe pianto. "Erano delusi, Meghan piangeva, ne sono sicuro - ha commentato l'uomo, nel parlare della figlia e del Principe Harry - Ed entrambi hanno detto 'abbi cura di te, siamo davvero preoccupati'". Thomas è stato ...

MEGHAN MARKLE alle nozze della nipote di Lady Diana. Il look da 4.500 euro delude : Harry e Meghan Markle di nuovo a nozze ma questa volta come invitati del matrimonio di Celia McCorquodale, nipote di Lady D. Celia infatti è la figlia di Sarah Spencer, sorella di Diana. Una giornata di festa tra sorrisi e tenerezze. La sposa è raggiante e indossa la stessa tiara portata dalla zia il giorno in cui ha detto sì a Carlo. Ma il look di Meghan è una grandissima delusione. La Duchessa del Sussex indossa un maxi abito bianco a fiori ...

Thomas Markle va in tv : «Così Harry mi ha chiesto la mano di MEGHAN» : È riuscito a resistere poco meno di un mese. Thomas Markle, 73 anni, che nei giorni precedenti al royal wedding aveva tenuto banco tra uno scandalo e l’impossibilità di accompagnare la figlia Meghan all’altare, come poi è stato, è tornato a dire la sua. L’uomo, che dal divorzio da Doria Ragland ha sempre avuto un rapporto «altalenante» con la neo duchessa del Sussex, ha rilasciato la prima intervista tv. E, come prevedibile, ...