Media USA - Fox accetta la proposta di Disney : Colpo di scena nel settore Media statunitense: 21st Century Fox ha fatto sapere che accetterà la proposta di acquisto migliorativa avanzata da Walt Disney , snobbando dunque quella di Comcast . Il ...

Media : servizi segreti USA autorizzano attacchi hacker preventivi - : L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha notevolmente ampliato i poteri del comando cibernetico delle forze armate nazionali, permettendo al Pentagono di intraprendere ...

Media USA - Trump a Macron al G7 : "Tutti i terroristi sono a Parigi" : Secondo una ricostruzione "dietro le quinte" del Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe criticato l'operato di alcuni leader dei Sette

Cina : 'contromisure imMediate per rispondere alla volubilità degli Usa' : La storia testimonia chiaramente che il concetto di guerra commerciale è obsoleto, inefficiente e in controtendenza rispetto alla direzione in cui si muove l'economia mondiale. La Cina non desidera ...

Dalle auto ai macchinari : ?la lista dei dazi Usa alla Cina da 50 miliardi. Pechino : ?risposta imMediata : Una prima ondata di dazi del 25% colpirà un gruppo di 818 prodotti a partire dal 6 luglio. Seguirà una seconda lista di 284 mercu...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta imMediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

Dazi - la Cina annuncia rappresaglie imMediate contro gli USA : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali".

Social Media sempre meno usati per informarsi. E’ colpa di fake news e privacy : Quello delle fake news diffuse attraverso il web è un fenomeno che continua a crescere e mutare, grazie all’enorme diffusione di piattaforme Social che hanno contribuito a rendere più rapida la diffusione di notizie false. Tante sono le realtà del settore che hanno scelto da tempo di contrastare questo problema attraverso strumenti avanzati per limitarne la diffusione, ma ancora molta è la strada da fare. Il pericolo più grande per i ...

Mondiali di Calcio Russia 2018 via satellite sui canali Mediaset HD con Tivùsat : Sui canali Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo più atteso del 2018. Sulla piattaforma satellitare gratuita Tivusat saranno visibili tutte le partite dei Mondiali di Calcio “Russia 2018” : in diretta e in HD su Canale 5, Italia 1 e sul 20, il nuovo canale tematico Mediaset. Anche Mediaset Extra HD sarà accesa 24...

Singapore - vertice Trump-Kim Jong-un/ Ultime notizie Usa-Corea del Nord : osservatori “no risultati imMediati” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Usa - Media : hacker cinesi rubano dati segreti sulla guerra sottomarina : Le informazioni sono state sottratte a un appaltatore del Naval Undersea Warfare Center, compromettendo centinaia di sistemi meccanici e software

Usa : boom suicidi in 49 stati su 50 - in Media +30% da 1999