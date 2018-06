Max Biaggi di nuovo single | la delusione di Michelle Carpente

“Dopo le foto è sparito”. Max Biaggi - è finita con l’attrice. Che ora vuota il sacco : Tutto finito tra Max Biaggi e l’attrice che erano stati paparazzati insieme lo scorso inverno. La relazione, mai confermata per volere di entrambi (dice lei), è quindi durata una manciata di mesi ma non si è chiusa bene, stando alle parole di lei, che si è sfogata sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Intanto chi è lei, per chi non masticasse troppo il gossip. Lei è Michelle Carpente, attrice e conduttrice di 29 anni che è ...

Michelle Carpente e l'amore con Max Biaggi : «Dopo le foto è scomparso. Pensavo di essere importante per lui» : MILANO ? ?Insieme abbiamo deciso di dire così. Invece ci stavamo frequentando, eravamo felici, ma Max si era lasciato da poco, non volevo aumentare il caos intorno a lui?....

MotoGp – Max Biaggi tira le orecchie alla Ducati : “che errore!” : Max Biaggi bacchetta la Ducati per essersi fatta scappare un campione come Jorge Lorenzo: il tweet del centauro romano Jorge Lorenzo è rinato! Il maiorchino sta vivendo un periodo roseo, dopo oltre un anno di fatiche e difficoltà. La prima vittoria in Ducati al Mugello, ha fatto scattare la scintilla in Lorenzo, che al Montmelò, davanti al suo pubblico da casa, ha conquistato anche la sua prima pole position in sella alla Desmosedici, per poi ...

MotoGP - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

Max Biaggi e Naomi Campbell s’incontrano dopo 20 anni : Forse dopo 20 anni ci potrebbe essere un ritorno di fiamma tra Max Biaggi e Naomi Campbell. L’ex campione del Motomondiale, infatti, ha incontrato nuovamente la top model, come documentato sul suo profilo Twitter. Max Biaggi e la top model si sono infatti incontrati a Ibiza, come testimonia la foto pubblicata dal centauro romano, che scrive: «Bello rivederti, a presto. Un incontro inaspettato che però mi ha illuminato la giornata. Dove ci ...

