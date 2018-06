Maturità | quest' anno c' è anche Donnarumma | che traccia avrà scelto?

Donnarumma sta sostenendo gli esami di Maturità . Per quest'anno niente Ibiza : Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza (Varese). Questa mattina, utilizzando una porta secondaria, il calciatore si è mischiato alle decine di studenti che sono entrati per sottoporsi alla prova finale a conclusione del ciclo scolastico secondario superiore. Lo scorso anno Donnarumma aveva deciso di andare al mare a Ibiza senza sostenere gli esami , ...

Se i temi li decidessero gli studenti - quest'anno alla Maturità ci sarebbero Coez e Saviano : Era l'imprevedibile tra gli imprevedibili: parliamo di Giorgio Caproni, protagonista dell'analisi del testo nell'esame dello scorso anno. Dopo di lui, i maturandi hanno compreso che le decisioni del Miur in merito di tracce di maturità possono riservare non poche sorprese. E se il ministero dell'Istruzione decidesse di chiudere con il passato e concentrarsi solo sull'attualità? E se questa fosse non solo ...