Maturità per 500 mila studenti | prima prova tra Bassani | De Gasperi e Moro

Perché continuiamo a fare incubi sull esame di Maturità : È un po' come se la mente umana elaborasse i ricordi dolorosi attraverso un'operazione di deframmentazione della memoria " se vogliamo usare un'analogia con il mondo dei computer," ha aggiunto la ...

"L'opera di nostro padre - Giorgio Bassai - scelta per la Maturità è un monito : il pericolo del razzismo c'è ancora" : "L'opera di Giorgio Bassani parla di una certa Italia e al tempo stesso della storia che può ripetersi. Il pericolo del razzismo e del fascismo c'è ancora. Quello che ha scritto mio padre rimane, è di attualità ed è un monito per le future generazioni". Paola ed Enrico Bassani, i figli dell'autore del romanzo-capolavoro "Il giardino dei Finzi Contini", hanno commentato con l'AdnKronos la presenza di un brano ...

Maturità 2018 : perché la Costituzione distingue tra uguaglianza formale e sostanziale : Una questione importante: quella dell’uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale, fra i cittadini. È l’argomento della traccia di attualità della Maturità: gli studenti che la scelgono dovranno sapere illustrare uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che quest’anno compie 70 anni. Il principio di uguaglianza formale è sancito dall’articolo 3 (il testo è stato fornito agli studenti), che stabilisce, al primo comma, ...

Maturità 2018 - social in fermento per le tracce della prima prova : La vera notizia è che le reazioni alle tracce della prima prova scritta dell'esame di Maturità 2018 , per una volta, sono praticamente quasi tutte positive. Gli utenti, sul web, hanno infatti ...

Donnarumma sta sostenendo gli esami di Maturità. Per quest'anno niente Ibiza : Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza (Varese). Questa mattina, utilizzando una porta secondaria, il calciatore si è mischiato alle decine di studenti che sono entrati per sottoporsi alla prova finale a conclusione del ciclo scolastico secondario superiore. Lo scorso anno Donnarumma aveva deciso di andare al mare a Ibiza senza sostenere gli esami, ...

Prima prova Maturità 2018 - traccia e svolgimento del tema storico su De Gasperi e Moro : Quale è la traccia del tema storico uscita alla Maturità 2018? I protagonisti sono Alcide De Gasperi e Aldo Moro, dato tra in papabili già dal tototema. Quest'anno ricorre il 40esimo anniversario del suo sequestro e omicidio.Continua a leggere

Prima prova Maturità 2018 : una poesia di Alda Merini per il saggio breve sulla solitudine : La poesia di Alda Merini è una di quelle scelte per la Prima prova della maturità 2018 nel saggio breve, insieme ad altri brani e opere d'arte, tra cui Pirandello, Quasimodo, Hopper ed Emily Dickinson. L'esperienza dell'internamento, della malattia e dell'amore alla base dei suoi versi più belli.Continua a leggere

