Maturità | la traccia più scelta è la Solitudine della Merini

MATEMATICA - SECONDA PROVA Maturità 2018/ Problema e quesiti - ultime notizie traccia : ecco cosa ripassare : MATEMATICA, SECONDA PROVA MATURITÀ 2018 per il Liceo Scientico. Le ultime notizie sulla possibile traccia: Problema e quesiti, la guida alle soluzioni per gli studenti(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Maturità - la traccia più scelta è quella sulla solitudine : "'I diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura'. È questa la traccia più scelta della prima prova della Maturità 2018, svolta dal 22,1% delle studentesse e degli studenti. Segue l'analisi del testo di un brano del romanzo 'Il giardino dei Finzi-Contini' di Giorgio Bassani, preferita dal 18,5% dei maturandi". Lo comunica il Miur in una nota."Il 16,8% ha scelto l'ambito socio-economico, - con la traccia 'La ...

Dacia Maraini sull'esame di Maturità : "La traccia su Bassani svegli gli italiani" : La traccia su "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani può servire a svegliare la memoria degli italiani. A pensarla così è la scrittrice Dacia Maraini che intervistata da HuffPost Italia commenta la prima prova dell'esame di maturità.Nel brano tratto da "Il giardino dei Finzi Contini" e presentato ai ragazzi tra le tracce per il tema, viene immortalato il dolore e la vergogna delle leggi razziali nel 1938. ...

Tipologia B - tema tecnico-scientifico/ C’è un ‘prima’ nel dibattito bioetico (traccia svolta Maturità 2018) : Si intitola "dibattito" il saggio dedicato alla clonazione, ma, dice MARIO GARGANTINI, agli studenti non è stato dato materiale per poter sviluppare un autentico dibattito(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Maturità 2018 - genetista : plauso per la traccia sulla clonazione - parlarne “è l’unico modo per eliminare le paure” : Tra le tracce della prima prova della Maturità 2018, c’è anche l’argomento della prima clonazione tra primati non umani: “Non sono sorpreso della scelta del Miur e credo che sia giusto dare la possibilità ai ragazzi di riflettere su questi temi. Più se ne parla e meglio è. Perché questo è l’unico modo per eliminare le paure dell’uomo verso le sfide della genetica e della biotecnologia. La clonazione umana, che per ...

Esami di Maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo”. “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

Prima prova esame di Maturità - traccia e svolgimento dell’analisi del testo di Bassani : Come svolgere l'analisi del testo del brano di Giorgio Bassani tratto da Il Giardino dei Finzi Contini? Il tema centrale del testo, scelto dal Miur per la tipologia A della Prima prova della maturità 2018, è l'antisemitismo. Proprio quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla promulgazione delle Leggi razziali in Italia.Continua a leggere

Maturità - Intini : "Mio articolo come traccia onore e responsabilità" : "È senz'altro un onore e allo stesso tempo una bella responsabilità. Mi ha fatto ricordare che quello che scriviamo rimane nel tempo, lascia traccia e ha ricadute importanti: di questo filo diretto ...

Maturità - quest'anno c'è anche Donnarumma : che traccia avrà scelto? : TORINO - Uno studente d'eccezione. Gigio Donnarumma sta sostenendo gli esami di Maturità all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, . Questa mattina, utilizzando una porta secondaria, il portiere del ...

Prima prova Maturità 2018 - traccia e svolgimento del tema sul Principio dell’uguaglianza nella Costituzione : Nel tema di carattere generale dell'esame di Maturità 2018 viene richiesto agli studenti di esaminare il concetto di uguaglianza presente nell'articolo 3 della Costituzione Italiana, che inizia così: ""Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".Continua a leggere