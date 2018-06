Maturità 2018 | le tracce della prima prova | tra storia e politica

Maturità 2018 - Gigio Donnarumma fa l’esame (finalmente) : Alla fine è toccato anche a lui. Dopo la rinuncia, non senza polemiche, dello scorso anno per il portiere del Milan è arrivata l’ora degli esami di Maturità. Gigio Donnarumma si è presentato per la prima prova all’Istituto di Castellanza di Varese. Secondo chi lo ha visto era teso ed emozionato, come gli altri, per la Maturità da ragioniere. Il diciannovenne portiere del Milan l’anno scorso aveva rinunciato all’esame per andare ...

Seconda prova Maturità 2018 - le possibili tracce di greco e matematica : Quali saranno le tracce della Seconda prova, quella di indirizzo, all'esame di Maturità 2018? Per la versione di greco al classico i più quotati sono Platone e Aristotele, mentre per il problema di matematica allo scientifico ci si aspetta le immancabili domande su funzioni, espressioni ed equazioni.Continua a leggere

Alda Merini - la poesia sulla solitudine della Maturità 2018 : Il testo dell'autrice milanese è stato scelto, insieme ad altri, per il saggio breve nell'ambito artistico-letterario Maturità 2018, tutte le tracce Giorgio Bassani e Il giardino dei Finzi Contini. ...

Chi è ALDA MERINI, la grande poetessa milanese protagonista del tema Artistico letterario di Maturità 2018. La solitudine nei volti e nell'arte: il dramma del fragile amore

La solitudine di Alda Merini - poetessa alla Maturità 2018 : Chi è più solo del poeta? Chi ama la solitudine più del poeta? Primo giorno dell’esame di maturità 2018: una delle tracce del tema di italiano è dedicata alla solitudine nell’arte e nella letteratura. «Stare soli è un’arte», ha scritto la scrittrice inglese Olivia Laing nel recente libro Città sola (Il Saggiatore) dove racconta di quando il fidanzato l’aveva lasciata e lei si era trovata a percorrere da sola la città di ...

Maturità 2018 - tracce prima prova di italiano. Giorgio Bassani l'autore. De Gasperi e Moro tema storico - solitudine - Costituzione e bioetica : Su Leggo.it le tracce della prima prova della Maturità 2018. Il grande giorno è arrivato: Maturità 2018 al via con la prima prova. In diretta la prova di italiano:...

La prima prova della Maturità 2018 verrà affrontata oggi 20 giugno 2018, la Tipologia A l'Analisi del testo e prevede di commentare l'elaborato. Il giardino dei Finzi-Contini di Bassani

TRACCE SVOLTE, Tipologia B prima prova Maturità 2018: saggio breve o articolo di giornale. Quattro ambiti: artistico-letterario, storico-politico, tecnico-scientifico e socio-economico

Maturità 2018 - Salvini : «Io presi 48 su 60» : Matteo Salvini fa gli auguri e dispensa consigli ai maturandi di quest'anno. Il ministro dell'Interno e leader della Lega , in un videomessaggio su Facebook , si è rivolto ai ragazzi che hanno appena ...

Aldo Moro e Alcide De Gasperi, chi sono i Leader Dc inseriti nella traccia Tipologia C del tema storico in Maturità 2018. usarono la cooperazione internazionale per unire l'Europa in pace

Maturità 2018 - tutte le tracce della prima prova oggi 20 giugno Novità e indiscrezioni su esami : Per Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l'indirizzo Agrario; Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera. Tendenza Meteo Estate ...

Maturità 2018 : Giorgio Bassani - Ferrara - le leggi razziali e «Il giardino dei Finzi Contini» : «Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatatare la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune». Giorgio Bassani raccontava il mondo che aveva vissuto, un mondo che era morto con la Seconda guerra mondiale, con lo ...

Maturità 2018 : perché la Costituzione distingue tra uguaglianza formale e sostanziale : Una questione importante: quella dell’uguaglianza, non solo formale, ma anche sostanziale, fra i cittadini. È l’argomento della traccia di attualità della Maturità: gli studenti che la scelgono dovranno sapere illustrare uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che quest’anno compie 70 anni. Il principio di uguaglianza formale è sancito dall’articolo 3 (il testo è stato fornito agli studenti), che stabilisce, al primo comma, ...

Matematica, seconda prova Maturità 2018 per il Liceo Scientifico. Le Ultime notizie sulla possibile traccia: problema e quesiti, la guida alle soluzioni per gli studenti