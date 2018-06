Maturità 2018 | è il turno di Gigio Donnarumma

Esame Maturità 2018 : le tracce della prima prova di italiano. Tema su Costituzione - solitudine e clonazione. Analisi del Giardino dei Finzi-Contini : Sono iniziati gli Esami di Maturità per 500mila studenti, oggi alle prese con la tradizionale prima prova: il Tema di italiano. Alle 08.30 gli studenti hanno iniziato a leggere le tracce proposte dal Miur e hanno incominciato a svolgerle: sei ore di tempo previste, le tracce sono identiche in tutte le scuole superiori presenti sul territorio nazionale. Il Tema di attualità, cioè quello di ordine generale, chiede di analizzare il principio ...

Giorgio Bassani e Il giardino dei Finzi Contini. Chi è l'autore della Maturità 2018 : Ecco di cosa parla il romanzo scelto per l'analisi del testo della Maturità 2018 Maturità 2018, tutte le tracce

Maturità 2018 - il Ministro Bussetti nelle aree colpite dal terremoto : “Territorio martoriato - ma ha saputo reagire con forza” : Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, oggi, in occasione della prima prova dell’esame di Maturità 2018, incontra a Macerata i rettori delle Università delle Marche e poi andrà a salutare gli studenti dell’Istituto Filelfo a Tolentino. “Desidero far sentire la vicinanza del governo a un territorio che e’ stato martoriato da scosse senza fine ma che ha saputo reagire con forza, anche grazie alla sua scuola e ai ...

Maturità 2018 - prima prova di italiano : la clonazione tra le tracce : Tra le tracce della prima prova della Maturità 2018 figura anche la clonazione tra primati non umani: si fa riferimento a uno studio pubblicato su Cell che descrive la clonazione di due macachi geneticamente identici effettuata in Cina con la stessa tecnica utilizzata per clonare, nel 1996, la pecora Dolly. I ricercatori dell’Accademia delle Scienze di Shanghai hanno prelevato il nucleo da alcune cellule animali fetali e lo hanno ...

Maturità 2018 - Gianluigi Donnarumma tra gli studenti che affrontano la prova : C'è anche Gianluigi Donnarumma tra gli oltre 500mila studenti che stanno sostenendo l'esame di Maturità. Il 19enne portiere del Milan sta affrontando gli esami all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, .

Tracce svolte/ Tipologia A Maturità 2018 - Analisi del testo : stile di Bassani ne Il giardino dei Finzi-Contini : La prima prova della Maturità 2018 verrà affrontata oggi 20 giugno 2018, la Tipologia A l'Analisi del testo e prevede di commentare l'elaborato. Il giardino dei Finzi-Contini di Bassani(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Prima prova Maturità 2018 - traccia e svolgimento del tema sul Principio dell’uguaglianza nella Costituzione : Nel tema di carattere generale dell'esame di Maturità 2018 viene richiesto agli studenti di esaminare il concetto di uguaglianza presente nell'articolo 3 della Costituzione Italiana, che inizia così: ""Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".Continua a leggere

Maturità 2018 - tutte le tracce dei temi : da Giorgio Bassani all’Europa : Da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani alla clonazione, passando per la visione europea di Alcide De Gasperi e Aldo Moro: questi sono solo alcuni dei possibili titoli che gli studenti di tutta Italia possono scegliere per svolgere il tema di Maturità del 2018. Sono infatti filtrate le prime indiscrezioni su tutti i titoli, ognuno facente riferimento a un preciso ambito, secondo la formula ormai nota attualmente in vigore. Tema ...

Prima prova Maturità 2018 - traccia e svolgimento del tema storico su De Gasperi e Moro : Quale è la traccia del tema storico uscita alla Maturità 2018? I protagonisti sono Alcide De Gasperi e Aldo Moro, dato tra in papabili già dal tototema. Quest'anno ricorre il 40esimo anniversario del suo sequestro e omicidio.Continua a leggere

Prima prova Maturità 2018 : una poesia di Alda Merini per il saggio breve sulla solitudine : La poesia di Alda Merini è una di quelle scelte per la Prima prova della maturità 2018 nel saggio breve, insieme ad altri brani e opere d'arte, tra cui Pirandello, Quasimodo, Hopper ed Emily Dickinson. L'esperienza dell'internamento, della malattia e dell'amore alla base dei suoi versi più belli.Continua a leggere

Maturità 2018 - Giorgio Bassani - Moro e la Costituzione tra le tracce della prima prova : Quali sono le tracce uscite alla prima prova dell'esame di Maturità 2018? Giorgio Bassani e il brano tratto da "Il giardino dei Finzi Contini" per l'analisi del testo, De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico e la Costituzione per quello d'attualità. Tra gli altri, anche la solitudine nell'arte e la letteratura con una poesia di Alda Merini.Continua a leggere