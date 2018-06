Maturità 2018 | De Gasperi | Moro e Bassani tra le tracce di italiano

Esami Maturità 2018 - la prima prova : uscito Giorgio Bassani. LIVE | : Tra le tracce di Italiano: un brano de "Il giardino dei Finzi Contini". La Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moro, i volti della solitudine per il componimento di Arte. ...

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della prima prova. Analisi del testo su Bassani. Poi Aldo Moro e i volti della solitudine : Giorgio Bassani con un brano tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi Contini, la Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moro in particolare e i volti della solitudine per il componimento di arte (tipologia B, artistico-letterario). Sono queste le tracce della prima prova di italiano della maturità 2018, partita oggi alle 8.30 con la prima prova per i 509.307 studenti che in tutta Italia affrontano da oggi ...

