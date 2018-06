Matteo Salvini | la crisi di nervi di Luigi Di Maio | così il leghista incassa e passa al

Matteo Salvini a Conte : 'Non vada al vertice di Bruxelles'. Poi minaccia l'Ue sui contributi : Matteo Salvini a Porta a Porta apre un altro fronte con la Ue : 'Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania , se pensano di mandarci altri migranti invece di ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - la telefonata di fuoco : 'Qui nessuno fa schedature o censimenti' : Prima c'è stata la nota ufficiale , poi la telefonata . Il premier Giuseppe Conte ha deciso di uscire allo scoperto sulla questione della 'schedatura dei rom' , per mettere i puntini sulle 'i' e anche ...

Matteo Salvini : "Le ong sono avvoltoi in cerca di barconi" : "So che ci sono alcune Procure che indagano sulle Ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di migranti. Ci sono Ong che come avvoltoi stanno al largo delle coste libiche, in attesa dei barconi sgonfi su cui i trafficanti caricano i migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Porta a porta.Salvini ha risposto anche a Papa Francesco, che ha sottolineato come i populisti "creano la psicosi" sull'immigrazione. "Ascolto ...

Matteo Salvini - ecco la nuova legge sulla legittima difesa : ladri e rapinatori - la pacchia è finita : Immigrati e rom hanno tenuto il palcoscenico di queste prime due settimane abbondanti al governo del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dietro l'angolo c'è un provvedimento-chiave del ...

Roberto Saviano invoca la censura contro Matteo Salvini : 'I media non diano più conto di quello che dice' : Parlando di una ' forma disperata di opposizione all'orrore ' e dopo aver chiesto di costringere Salvini a 'parlare di politica nell'esercizio del suo ruolo chiave di ministro dell'Interno', Saviano ...

Matteo Salvini : “Chiudere le cartelle esattoriali sotto i 100 mila euro” : Scontro nel governo gialloblù. Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria si schiera sulle linee già “adottate nel passato” in materia economica. Ma

Gino Strada sfida Matteo Salvini : “Razi-fascismo preoccupante. Venga in un campo di Emergency - capirebbe molte cose” : Gino Strada, fondatore di Emergency, lancia una sfida al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "A Salvini farebbe bene una visita in alcune strutture di Emergency. Lo inviterei, non avrei nessuna obiezione. E gli farebbe molto bene passare un mese in alcuni campi dove, come dice lui, c'è la pacchia. Quando si vedono quelle situazioni si cambia un po' idea. Gli atteggiamenti e le frasi di Salvini fanno male di per sé, al di là se siano propaganda ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Matteo Salvini : 'Via tutte le cartelle di Equitalia sotto i centomila euro' : La ruspa di Matteo Salvini travolge anche Equitalia : 'Da subito, chiudere tutte le cartelle esattoriali per cifre inferiori ai 100.000 euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e ...

Matteo Salvini annuncia la pace fiscale : “Chiudiamo le cartelle Equitalia sotto i 100mila euro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole chiudere da subito tutte le cartelle Equitalia inferiori ai 100mila euro. "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse", annuncia il titolare del Viminale.Continua a leggere

Gino Strada invita Matteo Salvini in una struttura di Emergency : "Passi un mese nei campi dove c'è la pacchia" : "A Salvini farebbe bene una visita in alcune strutture di Emergency. Lo inviterei, non avrei nessuna obiezione. E gli farebbe molto bene passare un mese in alcuni campi dove, come dice lui, c'è la pacchia". A dirlo è il fondatore di Emergency, Gino Strada, a Circo Massimo, su Radio Capital."Quando si vedono quelle situazioni si cambia un po' idea", continua Strada. Le idee del leader della Lega, però, non sembrano sul punto ...

Matteo Salvini contro il ministro Tria : 'Non crede nelle nostre riforme' : Troppo in linea di continuità con il suo predecessore Pier Carlo Padoan . Per questo Matteo Salvini attacca il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Sembra quasi che non creda troppo al contratto', avrebbe confidato il ministro dell'interno ai suoi mentre parlava in aula sul Documento di programmazione economica e ...

Matteo Salvini dalla guardia di finanza rilancia il condono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...