MARCELLO SACCHETTA IN OSPEDALE Foto | operazione per il ballerino di Amici | A breve

Amici 17 : MARCELLO SACCHETTA finisce in ospedale : Marcello Sacchetta di Amici di Maria De Filippi ricoverato Qualche settimana fa c’è stata la finalissima di Amici 17. E a vincere questa edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato il cantante Irama, il quale è riuscito a battere nell’ultima sfida Carmen. Ma in queste ultime ore non è certo stato il vincitore di Amici di Maria De Filippi ad aver fatto molto discutere sui social, bensì il ballerino ...