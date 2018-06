Maltempo | fulmini in provincia di Benevento | incendi e frane tra Sannio e Irpinia  

meteoweb.eu

: RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - Maltempo sud Italia: Tuoni, fulmini e grandine stanno colpendo senza sosta. Nubifragio in a… - pa__rm : RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - Maltempo sud Italia: Tuoni, fulmini e grandine stanno colpendo senza sosta. Nubifragio in a… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Maltempo sud Italia: Tuoni, fulmini e grandine stanno colpendo senza sosta. Nubifrag… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comandole diche è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto in Valle Caudina per allagamenti di scantinati, locali terranei e alcune abitazioni. La pioggia si è abbattuta anche sul capoluogo con violenza provocando la caduta di rami e trascinando detriti sulle strade, soprattutto nella zona della stazione ferroviaria e a Rione Libertà. In via Avellino i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare il solaio di un esercizio commerciale, la cui controsoffittatura è crollata all’improvviso per le ...