Maggio 2018 dal sapore equatoriale

“Tornano le Frecce” - il 1 Luglio 2018 : dal Parco del Museo Meina - lo show delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore : 1/4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ...

Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro eventi Il Maggiore a Verbania. 27 spettacoli tra prosa - danza - musical - lirica e opera - ... : Per il teatro comico e brillante Il 6 febbraio 2019, Enrico Bertolino in "Instant Theatre 2018", quando narrazione, attualita', umorismo, storia, costume, comicità', politica e satira si incontrano ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Lara Mori trascina le azzurre - Maggio ritorna - Grisetti e Basile all’attacco : L’Italia andrà a caccia del Maggior numero possibile di medaglie nella Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra squadra punta a salire sul podio più volte con l’obiettivo di confermarsi come la Regina indiscussa del Mare Nostrum. Conosciamo meglio le azzurre analizzandole ai raggi X. Lara Mori: Luogo e data di ...

Serie A - campionato 2018/2019 : al via il 19 agosto - termina il 26 Maggio : La Lega di Serie A ha reso note le date del prossimo campionato [VIDEO] e della Coppa Italia. La Serie A 2018/2019, sara' la 117^ edizione e la numero 87 che si disputera' a girone unico, prendera' il via domenica 19 agosto 2018 ovviamente non c'è ancora il calendario e, pertanto, non si conoscono le date di quelli che saranno i primi anticipi e posticipi e terminera' il 26 maggio del 2019. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il via è previsto ...

Nel 2018 ferie più corte ma con un budget Maggiore per gli italiani : Secondo l’Osservatorio mensile Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, quest’anno gli italiani faranno vacanze più brevi dell’anno scorso ma aumenteranno il budget per le proprie...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 Maggio 2019 : Il prossimo campionato di calcio maschile di Serie A inizierà il 19 agosto 2018 e si concluderà il 26 maggio 2019. Ci saranno tre turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre, 3 aprile) e quattro soste per le partite delle nazionali The post La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 maggio 2019 appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 – L’oMaggio delle tenniste WTA : Halep super anche nei palleggi - che talento Kasatkina e Sevastova [VIDEO] : Mancano poche ore al fischio d’inizio dei Mondiali di Russia 2018 e anche le tenniste WTA hanno deciso di omaggiare il mondo del pallone a suon di… palleggi! Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. Fra un paio d’ore verrà dato il fischio d’inizio di Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale della kermesse per nazionali. Un evento che contagia tutti, anche sportivi che con il mondo del calcio, ...

Sentite un po’ AnTuTu : lo smartphone più apprezzato di Maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! : AnTuTu ha stilato l'ennesima classifica in cui figurano gli smartphone più apprezzati di maggio 2018 su scala globale: primo, a sorpresa, Xperia XZ Premium L'articolo Sentite un po’ AnTuTu: lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! proviene da TuttoAndroid.

IL SUPERPAGELLONE DI Maggio 2018 : Ed eccoci al momento del nostro SUPERPAGELLONE del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di MAGGIO 2018.

Ginnastica - Serie A 2018 : le pagelle della tappa di Torino. Villa e D’Amato sugli scudi - ritorna Maggio - Ferlito positiva : Ieri si è disputata la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe Maggiormente in luce al PalaVela di Torino. GIORGIA Villa: 8. Risulta la migliore nel giro completo (grazie anche all’assenza di Asia D’Amato alla trave), superlativa nella prima parte di gara tra volteggio (14.650) e soprattutto parallele dove esegue un esercizio da 5.9 di D Score ottenendo un ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : terza tappa in DIRETTA. Brixia Brescia Campionessa d’Italia! D’Amato e Villa promosse - torna Maggio - Ferlito positiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ultima giornata di campionato al PalaVela di Torino, oggi si assegneranno gli scudetti e si definirà anche la composizione dei campionati per la prossima stagione. Si preannuncia grande spettacolo anche perché questa sarà l’ultima gara prima dei Giochi del Mediterraneo e potrebbe anche essere importante in vista degli Europei, ...

