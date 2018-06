“Ma sei tu?” Uomini e Donne | scordatevi questo Claudio Sona | cambiamento assurdo Fan

“Ma come sei ridotta?”. Le foto “hot” di Valeria Marini scatenano i fan : Non c’è estate italiana che si rispetti senza che sia lei, sua maestà Valeria Marini, a tenere banco sulle pagine delle testate di gossip, con i paparazzi appostati puntualmente per rubare ogni movimento della showgirl che nonostante le 51 primavere ormai alle spalle continua a far parlare spesso e volentieri di sé. Nei giorni scorsi era stata una clamorosa gaffe ad attirare sulla Valeriona nazionale le attenzioni degli appassionati ...

“Ma stiamo scherzando?” - la curiosa richiesta della Regina. “Cara Meghan - dovrai stare con lei per sei lunghi mesi” - ordina ‘nonna’ Elisabetta. Follia? Non proprio… anche perché sembra ne abbia davvero bisogno : È stata costretta alle peggiori pene, una tra tutte la gogna mediatica. Parliamo della bellissima duchessa di Sussex, all’anagrafe, Meghan Markle. Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzarla, ad amarla e a volte a criticarla aspramente. Il motivo? In genere un passato troppo torbido e una mancanza di innata regalità. Esatto, perché non tutte le ciambelle riescono col buco (e non tutti sono adatti ad una carica di questo prestigio) ...

“Maleducato - sei pure ridotto male…”. Ma è davvero lui? L’attore irriconoscibile nei suoi ultimi scatti : Un sex symbol assoluto, capace di far impazzire le donne di tutto il mondo a ogni scatto che inizia a circolare in rete. E un attore amatissimo tanto dal pubblico quanto dalla critica, protagonista di moltissimi fim di successo nel corso degli ultimi anni e senza dubbio una delle star più gettonate (e corteggiate) di Hollywood. Eppure le ultime immagini del bel divo non hanno certo colpito in positivo i tantissimi follower che ...

“Ma sei ridicolo!”. Andrea Damante - che gaffe! L’ex fidanzato di Giulia De Lellis pubblica una foto ‘per fare il grande’. Il dettaglio - però - non sfugge ai fan e piovono risate e sfottò : Era il 18 aprile quando Giulietta aveva comunicato a mezzo Instagram la fine della relazione con il Dama. Ventiquattro ore dopo, poi, lui aveva confermato il crack. Ma nessuno dei due aveva fornito dettagli, motivo per cui è scattata la curiosità morbosa dei loro sostenitori Ma nonostante l’insistenza dei follower, Andrea e Giulia continuavano a glissare sulle ragioni dell’addio. La De Lellis, nella sua Storia di Instagram si ...

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “Ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...