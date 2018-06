“Ma quella non è la sposa” | gli invitati a bocca aperta in chiesa

caffeinamagazine

: “Quella del ministro dell’Interno è solo propaganda? Sì, probabilmente. Ma questa propaganda continua a produrre ve… - emergency_ong : “Quella del ministro dell’Interno è solo propaganda? Sì, probabilmente. Ma questa propaganda continua a produrre ve… - delpieroale : Gli occhi di @Cristiano prima di calciare la punizione del 3-3 e poi quella traiettoria magica che non è mai figlia… - matteosalvinimi : Da Repubblica di oggi: Salvini “razzista e populista” come Mussolini... Mio impegno sarà sì quello di salvare il Pa… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Le porte dellache si aprono, gliche voltano all’unisono lo sguardo alle loro spalle, una donna che entra in scena trionfalmente vestita di bianco, sorridente. La scena più classica alla quale si può assistere partecipando a un matrimonio, verrebbe da pensare. Peccato che gli occhi dei presenti si siano improvvisamente sgranati per lo stupore, accorgendosi che la persona in questione non era affatto la sposa e, anzi, non le assomigliava nemmeno un po’. Un siparietto davvero assurdo quello al quale si sono trovate ad assistere centinaia di persone, spiazzate dapresenza decisamente inattesa. Cosa stava succedendo? A spiegarlo è il Mirror, che ha ricostruito la bizzarra vicenda proveniente dal Sud Africa dove una donna ha pensato bene di organizzare lo spettacolo per vendicarsi dell’ex fidanzato che, dopo averla lasciata tempo addietro, si ...