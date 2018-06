M5s | la base in rivolta sul Blog delle stelle ' Siete ostaggio di Salvini e della Lega'

La base M5s avverte Di Maio : "Meloni? No a patti coi fascisti" : Dopo lo scoglio Savona arriva un altro nodo da sciogliere per l'eventuale governo gialloverde. Fratelli d'Italia punta ad entrare in maggioranza e ad ottenere anche un ministero. Ma di fatto dai Cinque Stelle su questa ipotesi è arrivato un "no". Un rifiuto che sta spaccando la base del Movimento Ciqnue Stelle che in queste ore sta mettendo sulla graticola il capo politico Luigi Di Maio: "Sono un elettore del M5s, già non ho digerito l"alleanza ... : Dopo lo scoglio Savona arriva un altro nodo da sciogliere per l'eventuale governo gialloverde. Fratelli d'Italia punta ad entrare in maggioranza e ad ottenere anche un ministero. Ma di fatto dai Cinque Stelle su questa ipotesi è arrivato un "no". Un rifiuto che sta spaccando ladel Movimento Ciqnue Stelle che in queste ore sta mettendo sulla graticola il capo politico Luigi Di: "Sono un elettore del M5s, già non ho digerito l"alleanza ...

GOVERNO - DI MAIO : "DA BASE M5s 94% SÌ AL CONTRATTO"/ Pressing a Lega e Salvini : "Mancano solo le firme" : GOVERNO, il contratto M5s-Lega: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi

Cosa c'è scritto nel contratto di governo che la base di M5s sta votando : ... per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della Green Economy e delle energie rinnovabili e sull'economia circolare'. Legitima difesa 'In considerazione del principio dell'... : ... per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della Green Economy e delle energie rinnovabili e sull'economia circolare'. Legitima difesa 'In considerazione del principio dell'...

Cosa c'è scritto nel contratto di governo che la base di M5s sta votando : Matteo Salvini ha pubblica sui social l'accordo raggiunto con il Movimento 5 stelle per l'esecutivo e i grillini lo hanno messo ai voti sulla piattaforma Rousseau fino alle 20. Dalla sicurezza alle pensioni, dall'immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall'Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di ... : Matteo Salvini ha pubblica sui social l'accordo raggiunto con il Movimento 5 stelle per l'esecutivo e i grillini lo hanno messo ai voti sulla piattaforma Rousseau fino alle 20. Dalla sicurezza alle pensioni, dall'immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall'Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : "Abbiamo creato la base per il governo. Stiamo ragionando sul nome del premier" : Manca ancora l'accordo sul nome del premier? "Adesso Stiamo ragionando. E' la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del Governo, il premier non sarà un problema. Non vi dico nient'altro". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, arrivando a Monza, a casa dell'imprenditore Sergio Bramini. "Qui oggi potrebbe essere uno ...

Governo - Lega e M5s danno la parola "alla base" : ma ora il voto stuzzica Salvini : Chiedono altro tempo Lega e Movimento 5 stelle: il Quirinale lo concede, anche se la formazione di un Governo non è dietro l'angolo. Ma ora devono essere Di Maio e Salvini ad andare fino in fondo, anche se il mancato -... : Chiedono altro tempoe Movimento 5 stelle: il Quirinale lo concede, anche se la formazione di unnon è dietro l'angolo. Ma ora devono essere Di Maio ead andare fino in fondo, anche se il mancato -...