Il M5S porta in Campidoglio unaper inserire nello Statuto del Comune "il principio cheè una città". L'iniziativa arriva pochi giorni dopo ladi FdI, votata anche dal Movimento, per intitolare una via a Giorgio Almirante. Provvedimento fermato dalla sindaca Raggi. La nuovaimpegna la giunta a non intitolare luoghi pubblici a chi è portatore "di idee riconducibili al fascismo, antisemite o razziali".(Di mercoledì 20 giugno 2018)