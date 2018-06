L' Ue risponde a Trump | «Dazi su Levi' s | Harley Davidson e Nike» In vigore da venerdì

Dazi - Ue risponde a Trump : colpiti prodotti per 2 - 8 miliardi di euro. Dai jeans alle Harley - dal whisky al tabacco : L’Unione europea risponde ai Dazi di Donald Trump su acciaio e alluminio. Il regolamento con le contromisure è stato adottato dalla Commissione Ue ed entrerà in vigore venerdì 22 giugno. “Le misure riguarderanno immediatamente un elenco di prodotti del valore di 2,8 miliardi di euro“, spiegano da Bruxelles. Tra i beni colpiti alcuni simboli storici dell’export Usa, come i jeans, il burro d’arachidi, le Harley ...

Pechino risponde a Trump con dazi su 50 miliardi di dollari di “made in Usa” : Un’azione di stessa magnitudo e differita in due mosse. E’ fuoco incrociato tra Stati Uniti e Cina dopo l’applicazione da parte dell’amministrazione Trump dei dazi su 50 miliardi di dollari di merci e servizi provenienti dal Dragone. Pechino risponde alla bordata annunciando una prima azione di aumento delle imposte alle importazioni su 35 miliardi...

Cina risponde a Trump - reagiremo ai dazi : ANSA, - ROMA, 15 GIU - La Cina ha annunciato che reagirà ai dazi che Donald Trump ha deciso di imporre su una lunga lista di prodotti Made in China. Il presidente americano annuncerà ufficialmente la ...

«Nuova amicizia» - Conte pubblica su Facebook la foto con Trump. Il presidente Usa risponde : «Sei il grande vincitore» : È scoppiata l' amicizia tra il neo premier italiano Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Il professore del governo Lega-M5S dal G7 in corso in Canada , a Charlevoix, ha ...

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

Mueller : Trump risponderà al Grand Giury : 3.46 Robert Mueller,che indaga sul Russiagate ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente Trump davanti a un Grand Giury. Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro a marzo fra Mueller e gli avvocati di Trump. Si profila un conflitto tra poteri che potrebbe coinvolgere la Corte suprema Usa. I legali sostengono che il presidente non è obbligato a parlare con gli investigatori federali,Mueller ...

Donal Trump snobba il galà dei corrispondenti e va a un comizio in Michigan : Per il secondo anno consecutivo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto di non partecipare al galà dei corrispondenti alla Casa Bianca, il tradizionale e atteso evento a Washington che vede riuniti media, politici e vip per celebrare il primo emendamento (della Costituzione americana, che garantisce la libertà di parola e di stampa) fra premi, gag e satira.Trump è rimasto però il protagonista della ...

Siria : Corbyn - May deve rispondere a Parlamento - non a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Trump risponde a Macron : le nostre truppe presto a casa : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati

Siria - Trump risponde a Macron/ "Truppe Usa presto a casa" - chiesta maggiore responsabilità agli alleati : Siria, dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, emergono le prime crepe nell'alleanza tra Trump e Macron. Appello dei cristiani di Damasco Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:29:00 GMT)