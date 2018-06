L’Osteria Francescana è il migliore ristorante del mondo | Massimo Bottura torna in vetta

ilfattoquotidiano

: L'Osteria francescana di Massimo Bottura è il miglior ristorante al mondo - HuffPostItalia : L'Osteria francescana di Massimo Bottura è il miglior ristorante al mondo - Agenzia_Ansa : L'Osteria Francescana di Massimo Bottura è il miglior ristorante al mondo - MediasetTgcom24 : L'Osteria Francescana di Bottura miglior ristorante del mondo #MassimoBottura -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Aveva conquistato il primo posto nel 2016 e oradi Modenainalla classifica The World’s 50 Best Restaurants 2018, sponsorizzata da Acqua Panna e S.Pellegrino. Il proprietario e chefha guadagnato il palco del palazzo dei congressi Euskalduna Jauregia di Bilbao tenendo per mano la moglie Lara Gilmore, colonna fondamentale del successo di un grande progetto che va ben oltre le quattro mura delmodenese.ha rivolto un chiaro invito ai colleghi in platea affermando che “gli chef nel 2018 hanno a disposizione una gran voce per dimostrare il cambiamento”. “Siamo tutti parte della stessa rivoluzione – ha aggiunto– e tutti insieme possiamo essere parte del cambiamento“. Sono 1.040 i restaurant experts che in 26 macroregioni nelhanno potuto esprimere 10 preferenze a testa ...