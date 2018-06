L' opera di nostro padre | Giorgio Bassai | scelta per la Maturità è un monito | il

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) "L'diBassani parla di una certa Italia e al tempo stesso della storia che può ripetersi. Il pericolo del razzismo e del fascismo c'è ancora. Quello che ha scritto miorimane, è di attualità ed è unper le future generazioni". Paola ed Enrico Bassani, i figli dell'autore del romanzo-capolavoro "Il giardino dei Finzi Contini", hanno commentato con l'AdnKronos la presenza di un brano del celebre libro, dedicato agli effetti dell'entrata in vigore delle leggi razziali di Mussolini, per l'analisi del testo della prima prova di italiano all'esame di maturità."Miosi è occupato storia dell'Italia avendo presente come centro della sua ricerca letteraria Ferrara e parlando della città parlava dell'intera nazione", ha ricordato Paola, presidente della FondazioneBassani, "Nella suac'è ...